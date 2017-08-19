"Хлебный Спас" собрал в Пермском крае представителей более 30 национальностей

ПЕРМЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный праздник "Хлебный Спас" в поселке Октябрьский Пермского края открылся в восьмой раз и собрал представителей более 30 национальностей. Свои интерактивные площадки, стилизованные под национальные сельские подворья, представили русские, татары, башкиры, марийцы и другие народы региона.

"Сегодня в рамках "Хлебного Спаса" свои площадки демонстрируют более 30 национальностей из 15 районов и 13 городских поселений Пермского края, - сказал глава Октябрьского района Георгий Полежаев на открытии праздника. - С каждым годом у нас растут производственные показатели по заготовке зерна, поэтому неслучайно восьмой год подряд мы являемся "хлебной столицей" Пермского края".

Праздник в Октябрьском начался с шествия трудовых коллективов и представителей поселений по главной улице поселка. Праздничная программа продолжилась на девяти площадках, где, по словам организаторов, представлено "все наше, родное, выращенное или изготовленное сельчанами". Участники праздника также выступилии на фестивале концертных программ "Хлеб - всему голова" и "Калфак туе".

Кроме того, на краевой выставке хлебобулочных изделий "Лучший пекарь-2017" профессионалы местных предприятий, а также кулинары-любители из 15 различных территорий Пермского края представили зрителям и покупателям свои изделия. В течение всего дня в центральном парке Октябрьского работают интерактивные площадки "Музей под открытым небом" и "Уборка хлеба и посев озимых", где на мастер-классах можно проследить весь путь хлеба - от зерна до каравая.

"Сегодня мы побывали на главном празднике землепашцев - "Хлебный Спас", атмосфера очень теплая, видно, что все зависит от людей, которые живут и работают здесь, как они относятся к своей родине", - отметил врио губернатора Прикамья Максим Решетников, добавив, что такие мероприятия нужны региону, чтобы люди "лучше знали свой край".