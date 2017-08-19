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Мэры городов Золотого кольца приготовили ярушки на фестивале "Пир на Волге" в Ярославле

В стране
19 августа, 18:26 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ

Фестиваль стал центром празднования 50-летия Золотого кольца

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Мэр Ярославля Владимир Слепцов

Мэр Ярославля Владимир Слепцов

© Сергей Метелица/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. Гастрономический фестиваль "Пир на Волге" состоялся в Ярославле в субботу в день празднования 50-летия Золотого кольца. Главы восьми городов, входящих в маршрут, приняли участие в празднике и приготовили фирменное блюдо волжской кухни. Об этом рассказал журналистам мэр Ярославля Владимир Слепцов.

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"Гастрономический фестиваль "Пир на Волге" собрал много гостей. В столице Золотого кольца, в Ярославле, мы подписали соглашение о создании союза (союз городов Золотого кольца - прим. ТАСС) и будем работать в одном русле, развивая маршрут. Сегодня на фестивале мэры будут вместе готовить, это сблизит нас еще больше", - сказал Слепцов. Цель союза - объединить усилия по увеличению турпотока и сформировать единый бренд маршрута.

Городской пикник "Пир на Волге" открылся в историческом центре Ярославля и стал центром празднования 50-летия Золотого кольца. На площадке фестиваля главы восьми городов - Ярославля, Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Костромы, Иванова, Суздаля и Владимира приготовили редкое блюдо волжской кухни - ярушки рыболепные. Готовить ярушки мэрам помогал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Попробовать готовое блюдо предлагалось всем желающим.

По словам организаторов, рецепт ярушек держится в секрете. По внешнему виду и способу приготовления блюдо напоминает пельмени. Планируется, что в скором времени ярушки будут подавать в ресторанах городов Золотого кольца.

Городской пикник "Пир на Волге" - это гастрономический праздник, он проводится в Ярославле второй год подряд. В 2017 году организаторы предложили гостям фирменные блюда кухонь городов Золотого кольца, а также продукты местных ферм, провели мастер-классы по приготовлению таких угощений, как судак по-волжски, колоб по-ярославски, солянка владимирская и другие.

О маршруте

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

На данный момент в Золотое кольцо входят девять основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены Тула, Рязань, подмосковные города Серпухов, Коломна и Зарайск.

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