В регионах начнут отмечать День флага России на велосипедах и лодках

ТАСС, 20 августа. /ТАСС/. Российские регионы в воскресенье начнут мероприятия, посвященные Дню российского флага, который отмечается 22 августа. Символу России будут посвящены городские праздники и спортивные акции.

В Санкт-Петербурге в полдень 20 августа по улицам проследует колонна велосипедистов, подняв флаги РФ. Заезд рассчитан на 14 км. В это же время в парке Сосновка на севере города в рамках празднования будет дан старт массовому забегу на дистанции 5 и 10 км, по результатам которого спортсмены смогут получить или подтвердить свои спортивные разряды. Для участников и гостей праздника будут организованы спортивные мастер-классы, фотозоны и конкурсы на тему здорового образа жизни.

Как рассказала на пресс-конференции председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Рената Абдулина, непосредственно в День флага 22 августа многие мероприятия также будут посвящены спорту. "Главным зрелищным событием станет показательное выступление спортсменов силового экстрима - Strongman. Кроме этого, мы запустим 13-метрового воздушного змея в цветах государственного флага России. И, конечно, мы не сможем обойти стороной популярную битву красками холли. Бой пройдет в цветах триколора", - рассказала она.

Доплыть до праздника

В Красноярском крае День российского флага отметят рекордным заплывом. Восемь спортсменов, среди которых - чемпионы мира, рекордсмены мира, мастера спорта международного класса по плаванию, стартуют 20 августа, они проплывут расстояние в 150 км и финишируют 22 августа в районе Шумихи Дивногорского района, сообщили в краевом министерстве спорта.

"Плыть будем с рассвета, часов с пяти, и до заката, так три дня. Участник плывет примерно 20 км - это 3-4 часа, потом его меняет другой. На протяжении всей дистанции будет идти лодка сопровождения", - приводит ведомство слова одного из участников, многократного чемпиона Сибири по плаванию Ивана Рыбкина. Пловец признался, что для него это первый подобный опыт. Температура воды на Красноярском море в августе примерно 18-20 градусов.

Бежать и ехать с флагом

Эстафету спортивного празднования Дня флага 22 августа примут другие регионы России. Молодежный патриотический велопробег "Под флагом России" запланирован в Хабаровском крае. Он пройдет через Аяно-Майский и Хабаровский районы. В Архангельске праздничные мероприятия тоже начнутся с велопробега по маршруту набережная Северной Двины - площадь Мира - Красная пристань. С флагами России вдоль Северной Двины проедут юнармейцы, представители патриотических клубов, волонтеры, лидеры молодежных объединений и все желающие.

Для участников велопробега, который пройдет в Омске, организаторы поставили условие: обязательно одеться в цвета российского флага. Параллельно там будет проходить автопробег ретро-автомобилей, а на одной из площадей города планируется собрать машины красного, белого и синего цвета, которые выстроятся в триколор.

В Чувашии День российского флага тоже отметят авто- и велопробегом. В Новочебоксарске по улицам города проедет колонна из нескольких десятков автомобилей, оформленная в цветах триколора. А в Красноармейском районе состоится велопробег по сельским поселениям.

В Оренбурге 22 августа пройдут сразу вело-, мото- и автопробеги, которые стартуют из разных точек города и финишируют в районе центральной площади Атриум. Все участники украсят свои транспортные средства символикой праздника - российским триколором. Еще одним красочным мероприятием станет парад на электромобилях и гироскутерах по одной из главных улиц - Советской - проедут 50 детей на электромобилях. В Уфе в этот день колонна машин стартует с площади возле Моторостроителей и проследует по центральным улицам к парку "Ватан".

Великий Новгород также планирует отпраздновать День флага в движении: 22 августа по центральным улицам города проедут байкеры с закрепленными на мотоциклах флагами Российской Федерации. Велопробеги, футбольные матчи, молодежные акции, посвященные Дню флага России, пройдут на юге страны, в том числе во всех 33 сельских районах Волгоградской области.