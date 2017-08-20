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На реках Приморья отмечается спад уровней воды

В стране
20 августа, 4:51 UTC+3 ТАСС

МЧС сообщает, что на территории региона не осталось подтопленных объектов

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ТАСС, 20 августа. Спад уровня воды отмечается на реках Приморского края, пострадавшего в августе от сильного паводка. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"На реках Приморья отмечается спад уровня воды. Реки находятся в берегах. Так, уровень воды в реке Раздольная (населенный пункт Новогеоргиевка) снизился на 10 см за сутки и составляет 411 см, в реке Раздольная (город Уссурийск) отмечено снижение на 11 см, и сейчас показатель держится на отметке 301 см", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на территории региона не осталось подтопленных объектов. От воды освободились все жилые дома и придомовые территории. Сейчас в пунктах временного размещения находятся всего 32 человека, из них 13 детей. Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю адресную помощь населению. На территории Приморского края развернута группировка сил и средств численностью более 3900 человек, свыше 300 единиц техники.

В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек. Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка.

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