На реках Приморья отмечается спад уровней воды

Футболист "Атлетико" Гризманн может пропустить от 2 до 4 матчей за оскорбление судьиСпорт 20 августа, 5:35
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеиМеждународная панорама 20 августа, 4:21
Sky: премьер Ирака объявил о начале освобождения города Талль-АфараМеждународная панорама 20 августа, 3:36
El Tribuno: футболист Ригони перейдет из "Индепендьенте" в "Зенит" за €10,5 млнСпорт 20 августа, 3:04
В Петербурге автомобиль наехал на прохожих, один человек погиб, пострадали троеПроисшествия 20 августа, 2:20
Bild: генсек партии "Христианско-социальный союз" назвал Шрёдера "российским солдатом"Экономика и бизнес 20 августа, 1:57
Bild: "Ганновер" заплатит около €8 млн за футболиста "Рубина" ЖонатасаСпорт 20 августа, 1:44
Представитель Бундестага: кто знает Россию, не может верить в эффективность санкцийМеждународная панорама 20 августа, 1:42
Трамп: протесты иногда могут привести к объединению страныМеждународная панорама 20 августа, 0:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Спад уровня воды отмечается на реках Приморского края, пострадавшего в августе от сильного паводка. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"На реках Приморья отмечается спад уровня воды. Реки находятся в берегах. Так, уровень воды в реке Раздольная (населенный пункт Новогеоргиевка) снизился на 10 см за сутки и составляет 411 см, в реке Раздольная (город Уссурийск) отмечено снижение на 11 см, и сейчас показатель держится на отметке 301 см", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что на территории региона не осталось подтопленных объектов. От воды освободились все жилые дома и придомовые территории. Сейчас в пунктах временного размещения находятся всего 32 человека, из них 13 детей. Сотрудники МЧС продолжают оказывать всестороннюю адресную помощь населению. На территории Приморского края развернута группировка сил и средств численностью более 3900 человек, свыше 300 единиц техники.
В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа, в ряде населенных пунктов Приморского края произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек. Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка.