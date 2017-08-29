Работы по установке арки Крымского моста планируют завершить к вечеру вторника

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Работы по установке в проектное положение арки Крымского моста, как ожидается, будут завершены к вечеру вторника, после чего возобновится закрытое на 72 часа движение судов по Керчь-Еникальскому каналу. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" [генподрядчик строительства моста] Леонид Рыженькин.

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"Вечером можно будет точно сказать, что весь комплекс работ по подъему и установке арки в проектное положение завершен", - сказал он. "Сейчас начнутся работы по установке ветровых связей, к вечеру мы планируем все намеченные мероприятия выполнить и открыть движение (судов) по Керчь-Еникальскому каналу", - добавил Рыженькин.

О морской операции

По его словам, во время морской операции по транспортировке и подъему арки у строителей возникали определенные сложности, но они оперативно были решены.

"Те сложности, которые у нас возникли, мы их оперативно решили. Надеюсь, что этот опыт будет использован во время второй морской операции (по установке автодорожной арки моста - прим. ТАСС), которая нам предстоит в сентябре. Мы проведем определенную работу над ошибками, внесем определенные коррективы", - отметил заместитель гендиректора компании. Он добавил, что участники операции "гордятся той работой, которую сейчас делают".

Ранее сообщалось, что строители во вторник подняли на проектную высоту железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры - на высоту 35 м от уровня моря.

Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6 тыс. тонн, автодорожный - 5 тыс. тонн. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды. Первый этап морской операции предусматривает установку железнодорожной арки моста, второй - автодорожной, он запланирован на сентябрь.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.