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Эксперт: открытие цементного завода под Ульяновском не несет угрозы экологии

В стране
12 сентября, 16:21 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 12, сентября. /ТАСС

По мнению эколога Льва Левитаса, выбросы предприятия не превысят 0,5 тонны в год, что не является значительным показателем

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УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Цементный завод китайской корпорации "Аньхой Конч" не причинит экологического ущерба населению Ульяновской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС советник губернатора, член инвестиционного совета Корпорации развития региона, член Общественной палаты Ульяновской области, эколог Лев Левитас.

"Я считаю, что при эксплуатации никакого экологического ущерба это предприятие не нанесет. К этому выводу я пришел на основании собственных расчетов по показателям датчиков, с которыми я ознакомился на аналогичных предприятиях корпорации в Китае", - сказал он.

Заводы-близнецы

Левитас вошел в состав делегации региона, которая была направлена по инициативе председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина в Китай на предприятия корпорации "Аньхой Конч", чтобы изучить работу цементных заводов компании.

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"Все три завода, которые мы посетили, похожи друг на друга по всем параметрам, как братья-близнецы, точно такой же будет и в Ульяновской области. Подобные заводы у корпорации по всему миру", - уточнил Левитас.

По словам эколога, производственный процесс на предприятии контролируется двумя способами - датчиками и визуально: на каждом этапе производства установлены видеокамеры. Технологический процесс отслеживается в режиме онлайн, причем данные по всем заводам поступают в головной офис корпорации "Конч", а также в природоохранный орган. Такую же систему рассчитывают внедрить и на ульяновском предприятии.

"Руководство предприятия я спросил, что будет в случае поломки фильтров, на что получил ответ, что в этом случае завод остановится до полного устранения неполадок", - добавил Левитас.

Не пыльное производство

На основании данных мониторов эколог произвел расчеты выбросов предприятия. По мнению эксперта, в год они не превысят 0,5 тонны, что, как уточнил Левитас, является незначительным показателем.

"На расстоянии 1,5 км получается выброс 0, 0001 предельно допустимой концентрации. А у нас 6,5 км до ближайшего населенного пункта от потенциальной площадки для размещения", - сказал собеседник агентства.

Эколог добавил, что члены ульяновской делегации даже провели собственный эксперимент: протерли листья деревьев, которые растут вблизи завода, влажными салфетками. По его словам, никаких слоев цементной пыли на салфетках не осталось. На дорожках вблизи предприятия следов цементной пыли также нет.

Левитас также сообщил, что на заводах китайской корпорации поставка сырья с места добычи на предприятие ведется закрытым бесшумным и не пылящим конвейером без использования грузовиков-цементовозов. Карьер после выработки выравнивается, после чего на нем высаживается лес.

Вода на заводах используется только для охлаждения оборудования, в технологическом процессе она не участвует. Она, доведенная до температуры 90 градусов, сбрасывается в специально оборудованные для этих целей пруды, после чего остывает и используется повторно.

Контроль исключит конфликт

Ранее группа жителей Тереньгульского района заявила об отказе от приема пищи в знак протеста против строительства в этой местности китайским инвестором цементного завода. Ситуацию взяла на контроль областная прокуратура, которая проводит проверку.

По сведениям Корпорации развития Ульяновской области, в связи с отрицательным мнением населения по поводу размещения строительной площадки сейчас решается вопрос о выборе земельного участка, который должен соответствовать как требованиям инвестиционного проекта, так и пожеланиям жителей.

По мнению Левитаса, для спокойствия жителей района необходим пристальный контроль общественности за проектом.

"Необходимо создать из общественных палат Ульяновской области и Тереньгульского района, а также заинтересованных жителей комиссию, которая будет следить за проектом от этапа выделения и оформления земельного участка до пуска завода в эксплуатацию. Нужен также наблюдательный совет, который периодически выезжал бы на место и осматривал площадку", - считает эколог.

О проекте

Меморандум о намерениях по реализации проекта был заключен в августе 2015 года в Китае, после чего в июле 2016 года между корпорацией "Аньхой Конч" и властями Ульяновской области на заседании рабочей группы "Волга-Янцзы" в Ульяновске подписано инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода.

Добыча сырья предполагалась на месторождении близ села Солдатская Ташла Тереньгульского района. Стоимость завода оценивается в 50 млрд рублей, на предприятии планируется создать 300-350 рабочих мест. Производственные мощности предприятия должны составить 2 млн тонн цемента в год.

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