Ульяновские власти опровергли данные о пострадавших от охраны противниках цемзавода

УЛЬЯНОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Участники акции против строительства цементного завода китайской корпорации "Аньхой Конч" в Ульяновской области, прибывшие во вторник в областную администрацию, не пострадали, охрана не применяла к ним никакого физического воздействия. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель губернатора Ульяновской области Павел Дегтярь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что охранники якобы пытались силой выгнать протестующих из здания областной администрации. Отмечалось, что двум женщинам в результате конфликта потребовалась медицинская помощь.

"Жители прибыли в областную администрацию с требованиями встречи с губернатором Сергеем Морозовым, который на данный момент находится в командировке за пределами региона. Никакого физического насилия к людям не применялось, никто не пострадал от действий охранников, с которыми участники вели себя вызывающе, госпитализация никому не потребовалась. Такое поведение иначе как провокацией не назовешь", - сказал собеседник агентства.

Дегтярь уточнил, что председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин прервал свою командировку в Мелекесский район и прибыл на встречу с протестующими.

Ранее группа жителей Тереньгульского района Ульяновской области объявила голодовку против строительства цементного завода китайской корпорации "Аньхой Конч". По сведениям Корпорации развития Ульяновской области, сейчас решается вопрос о выборе земельного участка, который будет соответствовать как требованиям инвестиционного проекта, так и пожеланиям жителей.

Соглашение о строительстве

Соглашение о строительстве цементного завода было подписано в августе 2015 года между корпорацией "Аньхой Конч" и властями Ульяновской области. Добыча сырья предполагалась на месторождении близ села Солдатская Ташла Тереньгульского района. Сообщалось, что стоимость завода оценивается в 50 млрд рублей, на предприятии планируется создать 300-350 рабочих мест.