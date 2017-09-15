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На Сахалине заключены первые договоры на электроснабжение "дальневосточных гектаров"

В стране
15 сентября, 9:23 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 15, сентября. /ТАСС

В компании отметили, что льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 м

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Компания "Сахалинэнерго" заключила 43 договора на технологическое присоединение к централизованному электроснабжению участков, полученных в рамках программы "Дальневосточный гектар". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

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"В энергокомпанию поступило 65 заявлений на подключение "гектаров" к сетям, по 43 заключены договора. Большая часть из них - по льготной ставке 550 рублей, так как заявители представили документы, подтверждающие близость границ участков к действующим электросетевым объектам энергокомпании", - уточнили в пресс-службе.

В компании отметили, что льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа, и не более 500 м в сельской местности. Если участки удалены от электросетевой инфраструктуры, то для определения стоимости подключения потребуются специальные расчеты, в которых учитывается строительство воздушных или кабельных линий, трансформаторных подстанций и прочих объектов. Кроме того, заявители обязаны на своем участке установить счетчики электроэнергии, подготовить энергопринимающие устройства к подаче нагрузки, проложить кабель или воздушную линию.

Закон, регламентирующий выдачу "дальневосточных гектаров", дает возможность получения помощи в оснащении инфраструктурой. Это возможно, если участки двадцати и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 км от него. В этом случае администрациям муниципальных образований необходимо оказывать содействие в обустройстве территории.

С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению "дальневосточных гектаров". Право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России. Всего в уполномоченные органы Сахалинской области с начала реализации программы поступило более 11 тыс. заявок на предоставление земель в безвозмездное пользование.

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