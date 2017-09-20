Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринты

Один из крупнейших лабиринтовых комплексов на севере Европы находится на Соловецких островах. Он открыт для свободного посещения — при условии, что погода позволит добраться на Большой Заяцкий остров в Белом море. Запутанные каменные дорожки остаются тайной для ученых, которые уже более ста лет высказывают различные версии о происхождении и назначении северных лабиринтов — "вавилонов".

Лабиринты Заяцкого острова

Большой Заяцкий остров площадью чуть больше 1 кв. км располагается в 5 км от Большого Соловецкого острова. На нем всего несколько построек, возведенных в XVI–XVIII веке — каменная палата, поварня и небольшая деревянная церковь в честь Святого Апостола Андрея Первозванного. Еще одно сооружение на острове — огороженная валунами гавань XVI века, древнейшая из сохранившихся на территории России.

Считается, что в первое время существования Соловецкого монастыря (основан в XV веке) Заяцкий остров служил становищем для монастырских промышленников, добывавших морского зверя и рыбу. Само название острова связывают с "морскими зайцами" — тюленями.

Остров мало приспособлен для постоянного проживания, но не был необитаемым даже в древние времена. Он располагался на пересечении промысловых маршрутов древних карельских племен, а главным доказательством пребывания людей на острове в древности считаются лабиринты и памятники саамской культуры — сейды и каменные выкладки.

На пояснительных табличках перед лабиринтами указано, что они созданы в период от I тысячелетия до н.э. до XV века. Сроки возможного возникновения каменных насыпей и выкладок — с древности до XIX века.

Лабиринты представляют собой плотно уложенные валуны, поросшие невысокой растительностью, характерной для северных островов. Спиральные ходы уложены в форме круга или подковообразно, высота их стенок не превышает 40 см, диаметр сооружений — от 3,4 м до 25,4 м. Соловецкие лабиринты настолько аккуратно уложены и опутаны низкорослыми кустарниками, что напоминают клумбы. На Большом Заяцком острове расположено 14 лабиринтов, в том числе один из самых крупных в Северной Европе. Всего на Соловках найдено около 30 таких сооружений. Помимо Соловков они есть в Карелии, на Кольском полуострове, в Норвегии, Швеции, Дании, Великобритании и странах Балтии.

Развернуть Спиральные ходы "вавилонов" уложены в форме круга или подковообразно © Сергей Бобылев/ТАСС Спиральные ходы "вавилонов" уложены в форме круга или подковообразно © Сергей Бобылев/ТАСС

Мистические обряды или рыбалка

Одно из первых научных описаний лабиринтов на Соловках составил в 1930-е годы философ и ученый, священнослужитель Павел Флоренский, узник Соловецкого лагеря особого назначения. По версии, которую он изложил, "устройство лабиринтов связано с культом умерших и назначено для воспрепятствования душе умершего, похороненного в центре, выйти наружу". Но ученый тут же оговорился, что эти предположения — "дело темное". Он был уверен, что Критский лабиринт и северные лабиринты родственны между собой. Флоренский полагал, что их создавали в V–VI веках до нашей эры германцы, оттесненные кельтами, а затем лопари, заимствовавшие эти постройки от германцев.

В 1930-е годы была предпринята попытка раскопать лабиринт на Соловках, чтобы проверить версию о том, что это надмогильное сооружение. Останков под лабиринтами не было. Кости животных и птиц (вероятно, жертвенных), некоторые орудия труда и предметы быта археологам попадались под валунными насыпями. Некоторые из этих находок удалось датировать V–IV тысячелетием до н.э., но утверждать, что лабиринты появились одновременно с этими предметами, ученые не могут.

Исследователи допускают, что система запутанных ходов могла служить местом совершения магических действий, шаманских таинств. Но назвать, что это были за обряды, каким образом и с какой целью они проводились, ученые не могут. Они лишь предполагают, что это могли быть охотничье-промысловые или аграрные ритуалы.

Разгадать смысл лабиринтов пытались и через их расположение — большинство из них сооружено недалеко от берега моря или реки, часто они строились на островах, поэтому не исключено, что лабиринты были связаны с почитанием духа воды.

Близость лабиринтов к воде породила практическую версию предназначения запутанных ходов. В 1970-е годы историк Нина Гурина предположила, что они представляют собой модели ловушек для рыбы. Исследователи допускали, что рыба, заходя в лабиринт, не могла развернуться там и оказывалась в тупике. Люди, знакомые с рыбалкой, отнеслись к этой версии скептически. Некоторые даже высказывали намерение попробовать такую ловушку на практике, но о таких опытах пока ничего не известно.

Предположения о том, что в лабиринтах зашифрованы календари или отображены орбиты солнца и луны, тоже не нашли весомых доказательств. Разнообразие форм и отсутствие строгой ориентации лабиринтов, скорее, опровергает эти версии, считают исследователи.

Развернуть На Большом Заяцком острове есть всего несколько строений © Сергей Бобылев/ТАСС На Большом Заяцком острове есть всего несколько строений © Сергей Бобылев/ТАСС

Символы земного и духовного пути

Ученые продолжают изучение лабиринтов, рассматривая их в комплексе с другими такими памятниками в регионе. Исследователь северных лабиринтов, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Евгений Колпаков рассказал ТАСС, что для более точного определения возраста лабиринтов нужно изучать не только сами объекты, но и местность, в которой они размещены. Такие исследования проводились на Кольском полуострове, где располагаются "вавилоны", похожие на соловецкие.

Измерив, на какой высоте располагаются лабиринты над уровнем моря, ученые совместили эти показатели с данными об изменениях морского берега за несколько тысяч лет. "Были специальные исследования в районе лабиринтов, и сейчас их датировка существенно омоложена, то есть установлено, что кандалакшский лабиринт в губе Малая Питкуль существует не более тысячи лет, потому что тысячу лет назад на его месте было море, и он не мог существовать", — рассказал Колпаков.

Другие лабиринты, по его словам, "распределяются по временному периоду, но, скорее всего, относятся к первой половине второго тысячелетия нашей эры", то есть к эпохе средневековья.

"Датировка снимает массу интерпретаций", — считает ученый. Таким образом, отметаются версии о рыбных ловушках, древних календарях и т.д.

Первые упоминания о лабиринтах в письменных источниках, по словам Колпакова, относятся к концу XVI века. Но они никак не проясняют вопроса о происхождении загадочных знаков, поскольку "уже там они имеют легендарный характер".

Развернуть Считается, что лабиринты созданы в период от I тысячелетия до н.э. до XV века © Сергей Бобылев/ТАСС Считается, что лабиринты созданы в период от I тысячелетия до н.э. до XV века © Сергей Бобылев/ТАСС

Ученый придерживается мнения о том, что северные лабиринты "некоторым образом связаны с христианством". Сторонники этой версии напоминают, что изображения лабиринтов встречаются в некоторых церквях Западной Европы (например, лабиринт 1205 года на полу собора в Шартре, Франция). Эта версия возвращает к представлению о лабиринте как о символе земного и духовного пути человека, только уже не в языческих верованиях, а в христианских.

Екатерина Андреева