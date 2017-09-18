Турпроект "Паспортный стол Золотого кольца" запустят в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Туристический проект "Паспортный стол Золотого кольца" начнет работать в Ярославле 27 сентября во Всемирный день туризма. Об этом сообщила в понедельник журналистам PR-директор межрегионального объединения туриндустрии "Золотое Кольцо" Юлия Смук.

"С 27 сентября путешественники смогут зарегистрировать свое пребывание в городах, традиционно входящих в маршрут, с легкостью получить официальный документ путешественника, совершать поездки по системе скидок и увезти из "столицы Золотого кольца" памятный сувенир", - сказала она.

19 августа главы городов, входящих в туристический маршрут "Золотое кольцо", подписали протокол о намерениях создания Союза городов Золотого кольца. "Паспортный стол Золотого кольца" будет работать в рамках реализации протокола. По замыслу организаторов, проект станет самостоятельным туристическим объектом и откроется в историческом центре Ярославля, в зоне ЮНЕСКО.

Межрегиональное объединение туриндустрии "Золотое Кольцо" - организация, объединяющая туристический бизнес городов и регионов, входящих в знаменитый туристический маршрут. Объединение работает над созданием уникального бренда Золотого кольца, популяризацией маршрута и увеличением турпотока.

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Изначально в Золотое кольцо вошли девять городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены новые города, среди которых Тула, Рязань, подмосковные Серпухов, Коломна и Зарайск. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.