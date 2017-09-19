Первый в этом году очаг АЧС выявлен в Тамбовской области

ТАСС, 19 сентября. Первый в этом году очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Тамбовской области, он обнаружен в частном хозяйстве села Чекаревка Жердевского района, в ближайшее время в радиусе 20 километров от него будет введен карантин. Об этом сообщила ТАСС госинспектор отдела внутреннего и пограничного ветнадзора и контроля регионального управления Россельхознадзора Ирина Ланина.

"В селе Чекаревке Жердевского района выявлен очаг АЧС, это частное хозяйство с семью свиньями, одна из которых сдохла 16 сентября. Хозяйка обратилась в районную службу борьбы с болезнями животных, эксперты отобрали биоматериал и направили его в ветеринарную лабораторию. Получен положительный результат на АЧС", - сказала Ланина.

Она отметила, что в 2017 году это первый случай заболевания АЧС в Тамбовской области, в прошлом году было зафиксировано четыре очага заболевания в четырех районах. "Погибшая свинья сожжена... В настоящее время идет подсчет свиней, попадающих в зону очага и поэтому подлежащих уничтожению", - сказала государственный ветеринарный инспектор.

По ее словам, "на выезде из села Чекаревки уже выставлен один круглосуточный ветеринарный пост с дизбарьером и шлагбаумом, сегодня еще будет установлен второй такой же круглосуточный пост на границе Токаревского и Жердевского районов, ожидается постановление губернатора о введении карантина в 20-километровой зоне от очага АЧС".

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.