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Врио губернатора: НАО является опорной зоной развития Арктики и имеет большие перспективы

В стране
28 сентября, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Александр Цыбульский убежден, что в регионе сосредоточена перспективная минерально-сырьевая база и человеческий капитал "высокого качества"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) является опорной зоной развития Арктики и имеет большие перспективы развития, заявил в четверг ТАСС временно исполняющий обязанности главы региона Александр Цыбульский.

"Ненецкий автономный округ является одной из опорных зон развития Арктической зоны в целом. Есть свои перспективы у региона и с точки зрения развития минерально-сырьевой базы, и с точки зрения человеческого капитала, который там сосредоточен, пусть и не очень большим населением, но, тем не менее, высокого качества. Я думаю, что перспективы есть, и мы в ближайшее время постараемся их систематизировать в рамках развития Ненецкой опорной зоны", - сказал он.

Цыбульский также сообщил журналистам, что в ближайшее время отправится в регион. "Первая задача - познакомиться с регионом, с людьми и понять, что делать в ближайшее время... Поеду (в регион - прим. ТАСС) в ближайшее время", - сказал он.

Цыбульский добавил, что он обязательно проанализирует стратегию, которая была у региона. "И я уверен, что регион развивался и развивался в правильном направлении, если потребуются какие-то корректировки, мы их обязательно внесем исходя из того федерального опыта, который у нас есть", - пояснил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Игоря Кошина и назначил врио главы региона Александра Цыбульского. 43-летний Кошин возглавлял округ с февраля 2014 г. - в общей сложности 1315 дней. Цыбульскому 38 лет.

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