Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до последнего времени был заместителем главы Минэкономразвития.
"В связи с заявлением губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Кошина И.В. по собственному желанию", - говорится в указе главы государства.
Этим же документом Цыбульский назначен "временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа".
43-летний Кошин был избран губернатором Ненецкого автономного округа в сентябре 2014 года. С февраля 2014 он временно исполнял обязанности главы региона по указу Путина.
38-летний Цыбульский родился в Москве, окончил Военный университет Министерства обороны РФ и Московский институт международного бизнеса. В 1996-2005 гг. проходил воинскую службу, в 2006-2008 гг. занимал различные должности в Департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли. Затем работал на руководящих постах в различных министерствах, а с 19 ноября 2014 г. - заместитель министра экономического развития.