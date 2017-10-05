Счастье работать в Козельске

Частная застройка с палисадниками. Войсковая часть с традиционным городком из многоквартирных домов. Река Жиздра, яблоневые сады. И СОШ №1 на улице Чкалова, самая большая школа в Козельском районе Калужской области, 775 учащихся. Таким чуть больше года назад предстал Козельск перед будущими учителями Ирмой Деркач и Марией Крыловой.

"Место учителя-историка предназначалось для моей подруги. В последний момент она отказалась, и предложили мне. Было лето: фрукты, зелень, красота. И белоснежное здание школы. Все оказалось настолько чудесно, что я поняла: хочу в Козельск, другие варианты даже смотреть не буду", — говорит Мария.

Ирма закончила биофак МГУ, Мария — Высшую школу государственного аудита в том же вузе. "В программе есть люди из бизнеса, из банковской сферы, те, кто занимался собственными проектами. Профессионалы из разных областей, которым интересно попробовать себя в качестве учителя", — объясняют девушки.

Ирма Деркач кроме биологии преподает в козельской школе изобразительное искусство © Сергей Фадеичев/ТАСС

Программа "Учитель для России" применяется в России по аналогии с международным проектом Teach for All, который действует уже в 35 странах. В ее рамках выпускники непедагогических вузов страны или те, кто после вуза уже проработал какое-то время в своих профильных сферах, преподают в школах разных городов, преимущественно в глубинке. Это дает им возможность проявить свои лидерские качества и нестандартные подходы в педагогике.

В России программа практикуется уже третий год. Кандидатов отбирают по конкурсу, а затем они проходят интенсивный 5–6-недельный курс переподготовки, который проводят специалисты Института образования НИУ ВШЭ — выездного Летнего института. Для закрепления полученных навыков — педагогическая практика в детском лагере.

По окончании курса участникам подбирают рабочие места, и директорам провинциальных школ приходится еще и побороться за доверие организаторов. В большинстве случаев новым местом жительства ребят становятся Калужская, Тамбовская или Воронежская области. Помимо обычной учительской зарплаты программа обеспечивает дополнительную стипендию в 20 тыс. рублей и компенсирует 15 тыс. на аренду жилья. Но это условия только на два года. Дальше преподавательскую карьеру предстоит строить самостоятельно либо возвращаться к специальности, полученной в вузе.

Козельские дети отличаются от московских

— Какие две составляющие есть в любом произведении искусства?

— Содержание и форма! — отвечает с места кто-то из пятиклассников.

Ирме 28 лет, и кроме биологии она ведет в козельской школе изобразительное искусство. Урок посвящен приемам создания объемного изображения. Дети смотрят черно-белые слайды и под руководством учителя строят догадки, почему тени от предметов бывают короткие и длинные, четкие и размытые.

Звучат слова "блик" и "рефлекс", обсуждается удаленность от источника света и то, как с помощью фонарика подсветить лицо для эффекта "страшилки". К 10-летним подопечным Ирма обращается на "вы". Потом практика: каждой парте достается свой фрукт, целую коробку которых учитель принесла в качестве натюрмортных моделей. В козельской "Пятерочке" обнаружилась даже японская груша.

— Дети в Козельске очень сильно отличаются от московских, — говорит Ирма. — В Москве они избалованы вниманием, и когда ты придумываешь для них веселую познавательную игру, часто смотрят на тебя скептически: "Ну, смешной человечек, как ты нас будешь развлекать?" А здесь у ребят такой насыщенности впечатлениями нет, и они во все включаются с удовольствием.

Развернуть Урок ИЗО посвящен приемам создания объемного изображения © Сергей Фадеичев/ТАСС Урок ИЗО посвящен приемам создания объемного изображения © Сергей Фадеичев/ТАСС

На блузке у Ирмы брошь, которую можно принять за пряжку. Оказывается — "Черный квадрат" Малевича. Хотя мечтает она о науке, уже несколько лет получается так, что преподавательская деятельность эти мечты вытесняет. До МГУ она закончила педагогический колледж. В университетские годы подрабатывала репетиторством, участвовала в организации детских философских лагерей и занимается этим до сих пор, недавно университетская команда приезжала к ее детям в Козельск.

После диплома Ирма работала в центре адаптации детей беженцев и два года прожила на Кипре в маленьком городишке. Утверждает, что на контрасте с Москвой именно там научилась ценить и организовывать время: "В Москве дорога по два часа очень сбивает рабочий настрой. А там городок был даже меньше Козельска, я работала по скайпу и занялась писательством".

В шесть вечера все закрывается

Школа №1 построена в 1961 году по нестандартному проекту. Говорят, в то время она рассматривалась как объект двойного назначения. По соседству — Козельская ракетная дивизия. Учебное заведение в случае необходимости должно было стать госпиталем.

Урок истории посвящен общественным движениям при Александре I. За спинами учеников, у дальней стены класса — витрины с историческими ценностями, извлеченными из козельской земли: проржавевшие насквозь каски солдат Красной армии, старинная деревенская керамика и другие артефакты. У города богатая история, которая тянется с домонгольских времен. Москва и Козельск как минимум ровесники.

— Какие вопросы, касающиеся устройства страны, волнуют людей сейчас? — спрашивает Мария.

— Выборы президента! Политика, экономика, культура! — восьмиклассники высказывают несколько версий.

Развернуть Урок Марии Крыловой посвящен общественным движениям при Александре I © Сергей Фадеичев/ТАСС Урок Марии Крыловой посвящен общественным движениям при Александре I © Сергей Фадеичев/ТАСС

— А что могло волновать людей в XIX веке? — призыв включить воображение заставляет детей анализировать, Мария объясняет, что такое критерии сравнения.

Урок идет в диалоговой форме. "Нет" или "не" учитель за все время не произносит ни разу. Марии Крыловой 24 года. Получив в МГУ степень бакалавра юриспруденции, решила не продолжать карьеру в сфере права и пошла работать в детский образовательный парк "Кидзания". Еще во время учебы в университете на летних каникулах работала в детских лагерях, в основном с "олипиадными" детьми.

— В "Кидзанию" я тоже шла к детям, но пришлось заниматься тренингами для взрослых. Так получилось, что с самого начала я карьерно переросла контакт непосредственно с детьми. Но зато поняла, что преподавание — это мое.

Девушка всегда хотела жить в маленьком городке, ближе к природе. Иногородние однокурсники, как она говорит, "крутили пальцем у виска", не понимая странных желаний москвички. В Козельске уклад жизни имеет свои особенности. В воскресенье козельчане с утра на рынке, по большим праздникам — массовые гулянья. Но по обычным дням в шесть вечера все закрывается. Это поначалу было непривычно.

Читать рэп — это нормально

В школе почти сорок учителей и лишь пятеро из них мужчины: преподаватели физкультуры, ОБЖ, технологии и истории. Плюс директор. Александр Тихонов гордится тем, что у него самые передовые в районе учителя. Хотя на их уроках более шумно и они могут подбодрить детей словами "Окей" или "Супер", коллектив, по его словам, с приходом молодых специалистов "проснулся". Появилась здоровая педагогическая конкуренция.

— Они и меня немного разбудили. Девчонки авторитетные, идут по методике, в курсе всех событий. Среди остальных учителей я их не выделяю, не жалею, но и они меня не жалеют. То им в Москву надо поехать с классом, то в поход сходить. А однажды по весне Ирма Сергеевна собрала старшеклассников за соседним зданием ФОКа . Дети говорят: "Александр Петрович, что-то происходит". Пошли смотреть. А там Ирма Сергеевна и напротив десятиклассник Паша. Импровизация идет, кто лучше рэп прочитает. Общество стоит — человек двести, все судят, представляете? Получается, что мне надо это возглавить. Прочитал я рэп перед детьми, и оказалось, что это нормально.

Ирма и Маша признают, что на их уроках детям позволено вести себя более свободно, чем у коллег. Можно и несогласие с происходящим высказать. В конце урока Мария предлагает ученикам ответить на один из вопросов: "чему я научился", "что хотел бы дополнительно узнать", "чего не хотел бы видеть на следующем уроке".

Развернуть Мария Крылова мечтает запустить свой собственный образовательный проект © Сергей Фадеичев/ТАСС Мария Крылова мечтает запустить свой собственный образовательный проект © Сергей Фадеичев/ТАСС

"Когда я сама училась в школе, все было по-другому. Прочитал-записал, а сейчас школьникам это не интересно, любые факты есть в интернете. Поэтому информация на уроке должна быть как-то привлекательно обработана", — говорит она.

Ирма добавляет: "Я отношусь с большим пиететом к науке и стараюсь, чтобы с нашей помощью было меньше мракобесия. Чтобы дети не просто знали много научных фактов, а могли ориентироваться, где чушь, а где релевантные знания”.

Понимать себя и стать счастливой

"Никаких москвичей, только за козельчанина" — шутит директор, когда речь заходит о том, как молодым специалистам укорениться в малых городах. Некоторые местные учительницы замужем за военными, живут в "городке" и, бывает, покидают школу при переводе мужа в Калугу или в другие регионы. Впрочем, дефицита кадров сейчас нет, только за последний год он набрал в коллектив несколько молодых педагогов.

У Ирмы будущий муж остался в Москве. "Мы редко видимся, и это, конечно, печально", — улыбается она. Из-за этого после окончания двухлетнего стипендиального периода она, скорее всего, из Козельска уедет. Но из самой программы не уйдет. Ирма в ней не просто участник, но и методист, помогает готовить новых кандидатов в "Учителя для России".

Жестких планов на дальнейшую карьеру молодой педагог не строит. "Я восхищаюсь людьми, которые ставят цель — Нобелевcкая премия или большая семья. Но я для себя не хочу ставить никакие цели, кроме одной: если вокруг будет происходить что-то классное, я должна в этом участвовать. Для меня важна способность не закрываться от новых возможностей", — объясняет Ирма.

У Марии жениха нет, и ее карьерные перспективы в Козельске пока зависят от финансовой возможности снимать жилье. Она не знает, в каком городе будет жить через несколько лет, но четко знает, чем хочет заниматься: работать с единомышленниками, по возможности, запустить собственный образовательный проект. Например, как другие ребята из программы, которые открыли в Белоусово той же Калужской области субботнюю школу для детей-мигрантов "Одинаково разные" и помогают им осваивать русский язык.

"Хочу, чтобы дети учились понимать себя как личность, что человек хорош именно своими особенностями, и не навешивали ярлыки. Это повышает вероятность, что они будут счастливыми. И одновременно работает на меня — я тоже хочу понимать себя и стать счастливой".

Ольга Калантарова, Ольга Махмутова