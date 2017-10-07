Ветераны бега участвуют в полумарафоне по историческому центру Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Ветераны бега принимают участие в массовом забеге KAVKAZ.RUN, мероприятия которого стартовали в субботу в в Пятигорске, рассказал ТАСС организатор полумарафона Михаил Шоров.

"Мероприятие в разгаре, люди регистрируются, получают стартовые пакеты. Всего будет около тысячи участников. Самому молодому бегуну 10 лет, а самым уважаемым ветеранам - 85-87 лет", - сказал собеседник агентства.

По рассказам организаторов, 87-летний Алексей Дубатовка удивляет спортивной формой: его беговой стаж - почти 60 лет, ежедневная норма - пробежать 10 км. Алексей Павлович преодолел 139 классических официальных марафонов, среди которых есть и ультрамарафоны: три раза Ростов - Таганрог (73,5 км), Ессентуки - Ставрополь (почти 200 километров). Останавливаться он пока не планирует и участвует в забеге на 6 км.

Семья Васютиных выйдет на старт полумарафонской дистанции. 85-летняя Александра Корниловна начала беговую карьеру после выхода на пенсию и быстро втянулась в тренировки. Дистанцию в 118 км 249 м она преодолела в мае 2014 года на Московском сверхмарафоне "Сутки бегом".

А 67-летний Владимир Владимирович Васютин в 1996-м году участвовал в беге на тысячу миль и стал мировым рекордсменом в возрастной категории 45-49 лет. Его время 12 суток 14 часов 55 минут до сих пор никто не улучшил.

Массовый забег KAVKAZ.RUN для любителей легкой атлетики со всей России официально откроется 8 октября на главной площади города-курорта. В 11:00 мск будет дан общий старт участников на все дистанции. Маршруты трех дистанций на 6, 12 или 21,1 км пройдут по историческому центру города и курортной зоне. "Это первый на Кавказе асфальтовый полумарафон с уникальным горным маршрутом и историческим колоритом. Гора Машук, озеро Провал, Эолова Арфа, парк Цветник - самые красивые места курортного Пятигорска - откроются бегунам полумарафона", - отметили организаторы.