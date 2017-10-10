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Проект по кооперации представлен на "дальневосточных гектарах"

В стране
10 октября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В АРЧК отметили популярность формы кооперации среди получателей гектара, поскольку она дает возможность производствам выйти на крупных закупщиков

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) представило проект развития коллективной деятельности на "дальневосточных гектарах" на конференции в рамках выставки "Золотая осень". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"Проект Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке по развитию кооперации на "дальневосточных гектарах" был представлен на межрегиональной конференции "Сельскохозяйственная кооперация как инструмент освоения и развития рынков малым агробизнесом", которая состоялась в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе, около трети заявителей планируют вести на участках сельскохозяйственную деятельность, а каждая десятая заявка является коллективной. Отмечается, что форма кооперации популярна среди получателей гектара, поскольку она позволяет снизить затраты на снабжение и обслуживание технических средств и инфраструктуры, а также дает возможность производствам выйти на крупных закупщиков благодаря объединению объемов продукции.

"Сегодня Агентство оказывает поддержку гражданам, планирующим совместно осваивать "дальневосточные гектары" и желающим присоединиться к действующим кооперациям. Для них будут проведены обучающие мероприятия, вебинары, консультации экспертов, будут разработаны специальные методические пособия. Мы планируем создать Центр поддержки кооперации на "дальневосточных гектарах", - приводят в пресс-службе слова руководителя центра методологии АРЧК ДВ Марии Поляковой.

Отмечается, что в 2017 году было выделено порядка 2,2 млрд рублей бюджетных средств на поддержку сельскохозяйственной кооперации. Министерство сельского хозяйства планирует создавать оптово-распределительные центры на основе кооперации, а также адресно поддерживать экспортные проекты. В число пилотных регионов, выбранных Минсельхозом для апробации новых механизмов, входят Якутия и Хабаровский край.

Как ранее сообщалось, АРЧК запустило проект по созданию кластера цифровой экономики в рамках программы "Дальневосточный гектар". В сентябре Агентство открыло сбор предложений по разработке единой торговой площадки "Marketplace дальневосточного гектара". Проект позволит объединить получателей "дальневосточных гектаров" в торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции с помощью объединения в крупные партии.

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