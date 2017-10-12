Морская операция по установке арки Крымского моста проходит штатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Морская технологическая операция по установке 5500-тонной автодорожной арки Крымского моста проходит в штатном режиме, сообщил в четверг журналистам начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (учреждение - заказчик строительства) Роман Новиков.

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"Все этапы технологической морской операции проходят штатно. Мы примерно на шесть часов раньше завершили морскую часть операции, что позволило нам более рационально использовать время при подготовке ко второй части операции [к подъему арки]", - сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что арка готова к подъему на фарватерные опоры моста. По словам Новикова, эта часть операции займет порядка восьми часов. "Скорость подъема будет составлять примерно 5-6 метров в час, соответственно, в течение восьми часов мы прогнозируем [поставить] нашу арку в проектное положение на опорах", - уточнил он.

Новиков также сообщил, что операция по подъему арки будет происходить в несколько этапов.

"Для начала мы арку поднимем на метр - полтора для того, чтобы конструкции и все подъемные механизмы смогли ощутить всю нагрузку от арки. После проверки на компьютерах текущего состояний подъемных конструкций и непосредственно самого арочного строения мы продолжим подъемку", - пояснил глава ФКУ.

Погода, которая играет важную роль для успеха морской операции, в настоящее время "та, которая и прогнозировалась", что не может не радовать мостостроителей, добавил Новиков. Ветер при погрузке арки на плавопоры не должен превышать 5 м/с, а при транспортировке - 10 м/с, уточнили в информационном центре "Крымский мост".

Морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром и, как ожидается, займет три дня. На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме.

После этого начнется монтажа арки в проектное положение, строительно-монтажные работы будут вестись в течение месяца с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство в Керчь-Еникальском канале.

ТАСС/Инфоцентр "Крымский мост"