Казаки Северной Осетии изучат законотворческий опыт кубанских казаков

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Казаки Северной Осетии при поддержке властей республики будут изучать и перенимать опыт законотворческой деятельности Кубанского казачьего войска. Об этом сообщил в четверг заместитель министра по вопросам национальных отношений Северной Осетии Владимир Писаренко.

"Изучив деятельность Кубанского казачьего войска, мы решили перенять его опыт законотворческой деятельности", - сказал он.

В Северной Осетии более 11 тыс. казаков. Ежегодно в республике проводится казачий фестиваль фольклорных коллективов "Как на Тереке у нас", в котором принимают участие и коллективы из соседних республик. В станице Архонская Пригородного района в этом году был открыт первый казачий кадетский класс, в Беслане работает конно-спортивная группа "Терские казаки", в которой занимаются 47 детей в возрасте от 8 до 16 лет, осваивающих азы казачьей джигитовки.

В республике начали разработку программы по подготовке казаков к государственной службе, охране и обслуживанию туристических объектов, планируется создать соответствующий учебный центр. По предварительной договоренности уже с будущего года восемь казаков вместе с транспортной полицией будут нести службу на железнодорожных вокзалах, автостанциях и в аэропорту, для этой цели власти республики заложат в бюджет региона средства на выплату зарплаты казакам.