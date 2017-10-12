Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Гидрометцентры большинства регионов России прогнозируют ухудшение погоды 12-13 октября. Температура воздуха фактически сравняется в Центральном округе и на Северном Кавказе. На значительной территории Урала наблюдаются устойчивые ночные заморозки, а Крым к концу недели охватит холодный атмосферный фронт Атлантического циклона.
На территории почти всего Центрального федерального округа, по данным синоптиков, пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-западный 7-12 м\с, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях порывы могут достигать 15-17 м\с. Преобладающая температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, днем - 5-14 градусов тепла.
Облачная погода 12 октября ждет жителей Смоленской области. Как сообщает региональная метеослужба, погоду сейчас определяет "юго-западная периферия сформировавшегося волнового циклона на базе циклонической депрессии, центр которого будет смещаться с юга Норвегии в юго-восточном направлении".
В ночь на пятницу в Смоленской области местами ожидаются небольшие осадки, но к вечеру при прохождении атмосферного фронта дожди пройдут повсеместно и наиболее интенсивный дождь будет на западе региона. Серьезных колебаний температуры в регионе не отмечается, ночью будет 4-8 градусов тепла, днем от 7 до 10 со знаком "плюс".
В Тульской и Орловской областях гидрометцентр также прогнозирует умеренный дождь, ночью южный ветер, днем - юго- западный до 5-10 метров в секунду, воздух прогреется в дневные часы максимально до плюс 11 градусов.
Такая же температура в ближайшие сутки ожидается и в Курской области. По данным регионального гидрометцентра, среднесуточная температура опустится на градус и установится на уровне 10-11 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет до плюс 8, в отдельных районах синоптики прогнозируют обильные дожди.
Температурный фон на территории Северного Кавказа будет мало отличаться от показателей по Центральному федеральному округу. Так, по данным республиканского управления МЧС, 12 октября в приморских районах Дагестана облачная погода, местами небольшой дождь.
Ветер западный, северо-западный, во второй половине дня восточный, юго-восточный 7-12 м\с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем - до плюс 18 градусов.
В предгорных и горных районах республики пройдут дожди со снегом, температура ночью опустится до минус 1 градуса, но днем еще тепло - от 11 до 16 градусов со знаком "плюс". Но даже при этих погодных условиях подразделения МЧС не отменяют режим чрезвычайной и высокой пожароопасности 5 класса.
В Махачкале ночью переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, во второй половине дня - юго-восточный 6-11 м\с, температура воздуха плюс 16-18 градусов.
По данным ставропольского Гидрометцентра 12-14 октября в восточных, центральных и северо-западных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов, существенных осадков не ожидается, скорость ветра не превысит 5-7 м\с.
В ближайшие сутки в Крыму, по данным дежурного синоптика регионального Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура воздуха на полуострове ночью плюс 4-9 градусов, днем - до 19 градусов тепла. В Симферополе ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный до 11 м\с, температура днем - до плюс 18.
Аналогичный прогноз синоптики дают и для Севастополя.
В районе Керченского пролива, Азовского моря 12-13 октября пройдет небольшой дождь, утром местами дымка, но видимость хорошая - 2-4 километра. При скорости ветра 6-11 м\с высота волн ожидается до 1 метра. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов, днем будет 20 градусов тепла.
Но уже к концу недели метеорологи прогнозируют похолодание почти на всей территории Крыма, бархатный сезон фактически завершится.
"В выходные дни холодный атмосферный фронт Атлантического циклона принесет на полуостров дожди и понижение температуры воздуха на 3-4 градуса. Умеренный юго-западный ветер сменится на северо-западный и локально усилится до 15 м\с", - сообщили ТАСС в гидрометцентре.
Затяжные дожди в Калининградской области, вызвавшие подтопления сельхозугодий и паводок в Зеленоградском городском округе, будут продолжаться до конца текущей недели, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре.
"В отдельных районах области, на побережье Балтийского моря за первые 10 дней октября выпало уже 152 мм осадков, что почти в два раза выше месячной нормы октября, которая для этих мест составляет 82 миллиметра", - сказал представитель метеослужбы.
Самая сложная ситуация фиксируется в Зеленоградском городском округе области, где, по данным регионального главка МЧС, из-за перелива рек подтоплены 14 низменных участков садовых некоммерческих товариществ.
К ликвидации последствий ЧС на вечер среды привлекались более 80 человек и 26 единиц техники. Задействованы 20 военнослужащих отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и пять единиц военной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2. Подтопления жилых домов нет, эвакуация людей не требуется, отметили в региональном МЧС.
С 9 по 25 октября в 13 городских округах и районах Калининградской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
По данным Оренбургского гидрометцентра, на территории Оренбургской области в среду пасмурно, с кратковременными прояснениями, в большинстве районов области - умеренные дожди. Температура воздуха днем в четверг составит 9-11 градусов тепла, ночью столбик термометра может опуститься до минус 6 градусов.
Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, в восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, с 13 по 18 октября возможно усиление ветра местами до 15-18 м\с.
В Ульяновской области наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур. Если 11 октября, по данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневные температуры составили 12 градусов тепла, то уже в ночь на 13 октября столбик термометра местами опустился до минус 1 градуса.
В целом же на территории Приволжского федерального округа, по информации регионального Гидрометцентра, погода не преподнесет каких-либо сюрпризов, будет соответствовать средним показателям для этого времени года. Местами пройдут небольшие дожди при умеренном юго-восточном ветре - 6-11 м\с.
Преобладающая температура воздуха днем - плюс 6-14 градусов, на юге региона будет до плюс 18, ночью - до минус 3. В Республике Башкортостан возможны заморозки до 7 градусов. В Татарстане, Кировской области, Пермском крае в ночные и утренние часы возможен туман.
О сильном тумане 12-13 октября в Саратовской области предупредили в региональном главке МЧС. Видимость на дорогах не превысит 500 метров, об этом спасатели оповестили жителей с помощью экстренной sms-рассылки.
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) идет активный переход к зиме. В четверг спасатели предупредили о начале ледостава на Оби. По данным управления МЧС России по автономному округу, плавучий лед на реке в районе Салехарда может появиться 25 октября.
В это же время планируют закрыть паромные переправы, добраться до Салехарда можно будет только по воздуху - на вертолете или самолете.
"Идет активный переход на отрицательные температуры, но пока ледовых явлений не наблюдается. Сейчас ждем циклон, к выходным дням возможен мокрый снег", - сообщили ТАСС в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На территории Свердловской области 12 октября метеорологи прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, на севере региона местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, возможен туман. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, в горах и низинах - до минус 7, днем - плюс 9-14 градусов тепла.
По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 12 октября в регионе ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 5-10 градусов. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, при прояснениях заморозки усилятся до 8 градусов.