Синоптики прогнозируют похолодание и дожди почти по всей России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Гидрометцентры большинства регионов России прогнозируют ухудшение погоды 12-13 октября. Температура воздуха фактически сравняется в Центральном округе и на Северном Кавказе. На значительной территории Урала наблюдаются устойчивые ночные заморозки, а Крым к концу недели охватит холодный атмосферный фронт Атлантического циклона.

Дожди в Центральной России

На территории почти всего Центрального федерального округа, по данным синоптиков, пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-западный 7-12 м\с, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях порывы могут достигать 15-17 м\с. Преобладающая температура воздуха ночью составит плюс 2-8 градусов, днем - 5-14 градусов тепла.

Облачная погода 12 октября ждет жителей Смоленской области. Как сообщает региональная метеослужба, погоду сейчас определяет "юго-западная периферия сформировавшегося волнового циклона на базе циклонической депрессии, центр которого будет смещаться с юга Норвегии в юго-восточном направлении".

В ночь на пятницу в Смоленской области местами ожидаются небольшие осадки, но к вечеру при прохождении атмосферного фронта дожди пройдут повсеместно и наиболее интенсивный дождь будет на западе региона. Серьезных колебаний температуры в регионе не отмечается, ночью будет 4-8 градусов тепла, днем от 7 до 10 со знаком "плюс".

В Тульской и Орловской областях гидрометцентр также прогнозирует умеренный дождь, ночью южный ветер, днем - юго- западный до 5-10 метров в секунду, воздух прогреется в дневные часы максимально до плюс 11 градусов.

Такая же температура в ближайшие сутки ожидается и в Курской области. По данным регионального гидрометцентра, среднесуточная температура опустится на градус и установится на уровне 10-11 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет до плюс 8, в отдельных районах синоптики прогнозируют обильные дожди.

Похолодание на Северном Кавказе

Температурный фон на территории Северного Кавказа будет мало отличаться от показателей по Центральному федеральному округу. Так, по данным республиканского управления МЧС, 12 октября в приморских районах Дагестана облачная погода, местами небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный, во второй половине дня восточный, юго-восточный 7-12 м\с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем - до плюс 18 градусов.

В предгорных и горных районах республики пройдут дожди со снегом, температура ночью опустится до минус 1 градуса, но днем еще тепло - от 11 до 16 градусов со знаком "плюс". Но даже при этих погодных условиях подразделения МЧС не отменяют режим чрезвычайной и высокой пожароопасности 5 класса.

В Махачкале ночью переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, во второй половине дня - юго-восточный 6-11 м\с, температура воздуха плюс 16-18 градусов.

По данным ставропольского Гидрометцентра 12-14 октября в восточных, центральных и северо-западных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов, существенных осадков не ожидается, скорость ветра не превысит 5-7 м\с.

Конец бархатного сезона в Крыму

В ближайшие сутки в Крыму, по данным дежурного синоптика регионального Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура воздуха на полуострове ночью плюс 4-9 градусов, днем - до 19 градусов тепла. В Симферополе ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный до 11 м\с, температура днем - до плюс 18.

Аналогичный прогноз синоптики дают и для Севастополя.

В районе Керченского пролива, Азовского моря 12-13 октября пройдет небольшой дождь, утром местами дымка, но видимость хорошая - 2-4 километра. При скорости ветра 6-11 м\с высота волн ожидается до 1 метра. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов, днем будет 20 градусов тепла.

Но уже к концу недели метеорологи прогнозируют похолодание почти на всей территории Крыма, бархатный сезон фактически завершится.

"В выходные дни холодный атмосферный фронт Атлантического циклона принесет на полуостров дожди и понижение температуры воздуха на 3-4 градуса. Умеренный юго-западный ветер сменится на северо-западный и локально усилится до 15 м\с", - сообщили ТАСС в гидрометцентре.

Затяжные дожди и режим ЧС в Калининграде

Затяжные дожди в Калининградской области, вызвавшие подтопления сельхозугодий и паводок в Зеленоградском городском округе, будут продолжаться до конца текущей недели, сообщили ТАСС в калининградском Гидрометцентре.

"В отдельных районах области, на побережье Балтийского моря за первые 10 дней октября выпало уже 152 мм осадков, что почти в два раза выше месячной нормы октября, которая для этих мест составляет 82 миллиметра", - сказал представитель метеослужбы.

Самая сложная ситуация фиксируется в Зеленоградском городском округе области, где, по данным регионального главка МЧС, из-за перелива рек подтоплены 14 низменных участков садовых некоммерческих товариществ.

К ликвидации последствий ЧС на вечер среды привлекались более 80 человек и 26 единиц техники. Задействованы 20 военнослужащих отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и пять единиц военной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2. Подтопления жилых домов нет, эвакуация людей не требуется, отметили в региональном МЧС.

С 9 по 25 октября в 13 городских округах и районах Калининградской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Устойчивые ночные заморозки в Приволжье

По данным Оренбургского гидрометцентра, на территории Оренбургской области в среду пасмурно, с кратковременными прояснениями, в большинстве районов области - умеренные дожди. Температура воздуха днем в четверг составит 9-11 градусов тепла, ночью столбик термометра может опуститься до минус 6 градусов.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, в восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, с 13 по 18 октября возможно усиление ветра местами до 15-18 м\с.

В Ульяновской области наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур. Если 11 октября, по данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневные температуры составили 12 градусов тепла, то уже в ночь на 13 октября столбик термометра местами опустился до минус 1 градуса.

В целом же на территории Приволжского федерального округа, по информации регионального Гидрометцентра, погода не преподнесет каких-либо сюрпризов, будет соответствовать средним показателям для этого времени года. Местами пройдут небольшие дожди при умеренном юго-восточном ветре - 6-11 м\с.

Преобладающая температура воздуха днем - плюс 6-14 градусов, на юге региона будет до плюс 18, ночью - до минус 3. В Республике Башкортостан возможны заморозки до 7 градусов. В Татарстане, Кировской области, Пермском крае в ночные и утренние часы возможен туман.

О сильном тумане 12-13 октября в Саратовской области предупредили в региональном главке МЧС. Видимость на дорогах не превысит 500 метров, об этом спасатели оповестили жителей с помощью экстренной sms-рассылки.

На Ямале готовятся к закрытию паромных переправ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) идет активный переход к зиме. В четверг спасатели предупредили о начале ледостава на Оби. По данным управления МЧС России по автономному округу, плавучий лед на реке в районе Салехарда может появиться 25 октября.

В это же время планируют закрыть паромные переправы, добраться до Салехарда можно будет только по воздуху - на вертолете или самолете.

"Идет активный переход на отрицательные температуры, но пока ледовых явлений не наблюдается. Сейчас ждем циклон, к выходным дням возможен мокрый снег", - сообщили ТАСС в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На территории Свердловской области 12 октября метеорологи прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, на севере региона местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, возможен туман. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, в горах и низинах - до минус 7, днем - плюс 9-14 градусов тепла.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 12 октября в регионе ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до плюс 5-10 градусов. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, при прояснениях заморозки усилятся до 8 градусов.