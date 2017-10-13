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Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста

В стране
13 октября, 16:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, октября. /ТАСС

Морская операция проводилась с 11 по 13 октября

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Сотни военнослужащих, а также сотрудники силовых структур и десятки единиц спецтехники обеспечили безопасность операции по установке автодорожной и железнодорожной арок Крымского моста. Об этом в пятницу сообщил информационный центр "Крымский мост".

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Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста

Морская операция по установке автодорожной арки моста на фарватерные опоры началась около 06:30 мск 11 октября. Накануне вечером мостостроители подняли арку на проектную высоту - 35 метров над уровнем моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около пяти часов. Таким образом на фарватерных опорах установлены обе арки моста (железнодорожную закрепили на фарватере в конце августа 2017 года).

Они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров.

"Представители силовых структур обеспечили безопасность проведения морской операции по установке арочных пролетов Крымского моста. Сотни военнослужащих и десятки единиц специализированной техники вели круглосуточный мониторинг за обстановкой в воздухе, на суше, воде и под водой", - говорится в сообщении.

В инфоцентре отметили, что постоянно действующий на стройплощадке режим безопасности был дополнительно усилен в период операции.

"Слаженная работа силовиков позволила строителям и морякам в спокойном режиме выполнить все этапы сложной морской операции, включая транспортировку плавопор из Севастополя в Керчь, доставку обеих арок от Керченского берега до фарватера и их подъем на высоту 35 метров", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя строительства по транспортной безопасности Сергея Пиклуна.

В мероприятиях по охране морской операции приняли участие силы Федеральной службы войск национальной гвардии, погрануправления ФСБ по Республике Крым, оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, подразделения МЧС, МВД и транспортной безопасности.

"Объект имеет стратегическое значение, и уровень ответственности тех, кто обеспечивает здесь безопасность, очень высок. К выполнению задач привлекались наиболее подготовленные, наиболее ответственные, имеющие значительный опыт сотрудники", - сообщил журналистам офицер ОМОН "Беркут" управления Росгвардии по Республике Крым Иван Иванов.

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