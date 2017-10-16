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Барельеф Лермонтова торжественно откроют в Кисловодске

В стране
16 октября, 2:47 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 16, октября. /ТАСС

Мероприятие пройдет в рамках литературного фестиваля "Лермонтовские сезоны"

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КИСЛОВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия барельефа Михаила Лермонтова после ремонта пройдет в понедельник в Кисловодском национальном парке, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Ремонтные работы одного из самых значимых архитектурных объектов города-курорта Кисловодска были проведены по инициативе дирекции парка за счет средств федерального бюджета. В церемонии открытия примут участие представители дирекции государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, культурная общественность и почитатели творчества поэта", - говорится в сообщении.

Барельеф находится на середине каменной лестницы в составе архитектурного ансамбля у Колоннады Курортного парка и является одной из его достопримечательностей. Некогда лестница вела к не дошедшему до наших дней зданию Ресторации, построенному в 1823 году по приказу Алексея Ермолова. Считается, что именно отсюда выходил персонаж "Героя нашего времени" Печорин на свидание к Вере, здесь же произошла его ссора с Грушницким.

В 1949 году на месте лестницы, разрушенной в годы Великой Отечественной войны, была возведена новая, также была обустроена Лермонтовская площадка. Внизу лестницы находится каменный грот, куда к 150-летию со дня рождения поэта поместили фигуру Демона.

С 15 по 20 октября на Кавказских Минеральных Водах проходят "Лермонтовские сезоны". В программе - всероссийский поэтический фестиваль, выставки живописи и фото, литературные митинги, кинопоказы и квест "Княжна Мэри". Финалом многодневного арт-марафона станет традиционный Лермонтовский бал.

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