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Первый детский технопарк "Кванториум" открылся в столице Дагестана

В стране
19 октября, 12:48 UTC+3

Кадры с открытия проектного образовательного учреждения для школьников — в галерее ТАСС

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Около 500 школьников уже подали заявки на обучение в дагестанском "Кванториуме"
Около 500 школьников уже подали заявки на обучение в дагестанском "Кванториуме"
Около 500 школьников уже подали заявки на обучение в дагестанском "Кванториуме"
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
В технопарке будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет
В технопарке будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет
В технопарке будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
В конце трехмесячного курса каждый ученик должен будет представить собственный проект
В конце трехмесячного курса каждый ученик должен будет представить собственный проект
В конце трехмесячного курса каждый ученик должен будет представить собственный проект
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Самые интересные проекты направят в вузы и на предприятия, где над ними продолжат работу
Самые интересные проекты направят в вузы и на предприятия, где над ними продолжат работу
Самые интересные проекты направят в вузы и на предприятия, где над ними продолжат работу
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов на открытии "Кванториума"
Временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов на открытии "Кванториума"
Временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов на открытии "Кванториума"
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Обучение в "Кванториуме" будет проходить по пяти направлениям: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум", "Робоквантум" и "VR/AR-квантум"
Обучение в "Кванториуме" будет проходить по пяти направлениям: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум", "Робоквантум" и "VR/AR-квантум"
Обучение в "Кванториуме" будет проходить по пяти направлениям: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум", "Робоквантум" и "VR/AR-квантум"
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
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Около 500 школьников уже подали заявки на обучение в дагестанском "Кванториуме"
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
В технопарке будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
В конце трехмесячного курса каждый ученик должен будет представить собственный проект
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Самые интересные проекты направят в вузы и на предприятия, где над ними продолжат работу
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов на открытии "Кванториума"
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
Обучение в "Кванториуме" будет проходить по пяти направлениям: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум", "Робоквантум" и "VR/AR-квантум"
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС
© Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС

Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" открыли в Махачкале. На обучение в нем заявки подали уже около 500 школьников, сообщил ТАСС директор технопарка Марат Алиев. В технопарке будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет.

Курс обучения для школьников составит три месяца. В конце курса каждый ребенок должен будет представить собственный проект. Наиболее интересные из них будут отобраны и направлены в вузы, на предприятия, с которыми у технопарка заключены соглашения, для совместной углубленной работы над проектами.

Дети в "Кванториуме" будут обучаться по пяти направлениям: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум", "Робоквантум" и "VR/AR-квантум" ("Дополненная и виртуальная реальность").

В технопарке работают десять педагогов. "Сейчас на каждый квантум два педагога, и мы усиленно ищем новых педагогов, методистов. Тем более в ближайшее время планируется открытие hi-tech-цеха, который будет совмещать в себе инжиниринг, искусство и передовые технологии, и соответственно, появятся еще несколько вакансий", — отметил Марат Алиев.

Низами Гаджибалаев

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