Первый детский технопарк "Кванториум" открылся в столице Дагестана

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Первый в Дагестане детский технопарк "Кванториум" открыли в Махачкале. На обучение в нем заявки подали уже около 500 школьников, сообщил ТАСС директор технопарка Марат Алиев. В технопарке будут заниматься дети в возрасте от 8 до 17 лет.
Курс обучения для школьников составит три месяца. В конце курса каждый ребенок должен будет представить собственный проект. Наиболее интересные из них будут отобраны и направлены в вузы, на предприятия, с которыми у технопарка заключены соглашения, для совместной углубленной работы над проектами.
Дети в "Кванториуме" будут обучаться по пяти направлениям: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Промдизайнквантум", "Робоквантум" и "VR/AR-квантум" ("Дополненная и виртуальная реальность").
В технопарке работают десять педагогов. "Сейчас на каждый квантум два педагога, и мы усиленно ищем новых педагогов, методистов. Тем более в ближайшее время планируется открытие hi-tech-цеха, который будет совмещать в себе инжиниринг, искусство и передовые технологии, и соответственно, появятся еще несколько вакансий", — отметил Марат Алиев.
Низами Гаджибалаев