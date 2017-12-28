Бюджетникам Невинномысска разрешили бесплатно приватизировать служебные квартиры

ПЯТИГОРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Невинномысска разрешили бюджетникам приватизировать служебное жилье для привлечения кадров в сферы здравоохранения и образования. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации города, местные депутаты утвердили соответствующее положение о приватизации служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.

"В Ставропольском крае до сих пор не было ничего подобного, да и по России такие случаи единичные. Очень хотелось, чтобы это решение помогло нашим учреждениям здравоохранения и образования полностью укомплектовать штаты, особенно молодыми креативными специалистами", - привели в пресс-службе слова заместителя главы администрации Невинномысска Ирины Моргуновой.

В городе особенно остро не хватает квалифицированных медицинских кадров в бюджетных учреждениях здравоохранения, молодежь идет туда неохотно. На 1 октября дефицит составлял 108 специалистов или почти 70 % от общего числа врачей города.

"Мы сможем сделать наш город более привлекательным для врачей, если у людей появится возможность приватизировать служебное жилье", - считает инициатор проекта депутат Елена Ерхова.

Кроме врачей это решение городской думы распространяется на учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. Для бесплатной приватизации служебной квартиры необходимо проработать в учреждении 10 лет.