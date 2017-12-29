Порядка 40 тыс. человек получили "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 107 тыс. человек подали заявление на получение "дальневосточного гектара", порядка 40 тыс. человек уже стали собственниками земельного участка. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Дальневосточный гектар" уже получили 40 тыс. человек. Заявок более 107 тыс.. <…> Сейчас есть хорошая тенденция - около 70 коллективных заявок, когда люди выбирают одну и ту же территорию по тем или иным причинам. Нравится с точки зрения инфраструктуры, природных достопримечательностей, близости к тем или иным населенным пунктам. В планах - создание новых поселков и сел, чего давно не было в России", - сказал он.

Трутнев отметил, что продолжается работа по расширению территорий, на которых можно предоставлять земельные участки, а также по приведению кадастра в порядок. "В России планы привести кадастр в порядок рассчитаны к 2030 году, а по четырем территориям Дальнего Востока (республике Саха (Якутия), Камчатскому, Хабаровскому краям и Амурской области), наиболее пользующимся популярностью, - на 2018 год", - сказал вице-премьер, добавив, что процедура получения "дальневосточного гектара" в перспективе будет проходит полностью в онлайн-режиме.

Возможность подать заявление на получение бесплатного земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке появилась в феврале 2017 года в рамках приоритетной государственной программы по освоению территорий Дальнего Востока.

Оформить электронную заявку на получение дальневосточного гектара можно во всех столичных центрах "Мои документы". Оформление участка по программе проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет в безвозмездное пользование, далее его можно арендовать или получить в собственность.