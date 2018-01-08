Ингушские аграрии будут отслеживать качество овощей с помощью новой лаборатории

МАГАС, 8 января. /ТАСС/. Агрохолдинг "Экопродукт" в Малгобекском районе Ингушетии, открытый в ноябре 2017 года в рамках празднования 25-летия республики, планирует открыть аккредитованную лабораторию для отбора качественных овощей для продажи на рынке республики. Таким образом в Ингушетии будет реализовываться экологически чистый товар по доступным ценам, сообщил корреспонденту ТАСС гендиректор агропредприятия Бекхан Костоев.

В открытии агрокомплекса 11 ноября принял участие глава республики Юнус-Бек Евкуров. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 300 млн руб.

"Мы хотим открыть аккредитованную лабораторию, которая занималась бы анализом овощей, выращенных в северокавказском регионе. Плодоовощная продукция, которая пройдет отбор, будет закупаться у аграриев и храниться на наших складах, а затем реализовываться на рынке Ингушетии. Таким образом, мы не только поможем аграриям реализовывать свою продукцию, но и обеспечим жителей Ингушетии доступными овощами", - отметил Костоев.

По его словам, на данный момент во многих фермерских хозяйствах на Северном Кавказе существует проблема сбыта продукции. "Например, вырастили капусту, а хранить ее негде. Фермер вынужден либо выбрасывать ее, либо реализовывать за копейки. Наша идея заключается в том, чтобы с помощью лаборатории отобрать лучший товар по экологичности, без химикатов и реализовать ее по выгодным ценам для фермеров и потребителей", - сказал Костоев.

Агрохолдинг "Экопродукт" создавался по поручению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и изначально делал ставку на выращивании овощей и фруктов без использования удобрений с химикатами. "Земля в Ингушетии - одна из лучших на Северном Кавказе. Поэтому нам не нужны химикаты для выращивания здоровых овощей. Да, пусть они на вид могут быть не такие красивые как "пластмассовые" китайские, но зато в них сохранены все полезные вещества и удобрения", - сказал Костоев.

Помидоры "под прицелом" тепловых пушек

По словам Костоева, он мог бы построить теплицы стоимостью в десятки миллиардов рублей, но его основная задача - не внедрять роботизированную технику, а наладить производство качественных овощей.

На территории агрокомплекса расположено 10 теплиц на площади 4 га, все теплицы оборудованы тепловыми пушками. С каждого саженца собирают 5 кг урожая.

"У нас капельная система полива. Больные растения сразу удаляем, поэтому вся продукция экологически чистая. Я лично слежу за тем, чтобы к нам поступали удобрения без химикатов", - добавил Костоев.

Он отметил, что сейчас агрокомплекс выращивает голландский сорт томатов - розовый помидор. Плоды у них бледно-розовые и достаточно крупные, а на вкус - сахарные.

"В начале декабря в Магасе была ярмарка "Золотая осень", которую посетил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. На ярмарку мы привезли несколько десятков килограммов розовых помидоров. Людям очень понравилось, помидоры разошлись буквально за полчаса. Пришлось отправить вторую фуру за новой партией, чтобы и Ткачев их попробовал", - сказал Костоев.

Микроклимат и разносолы

По словам руководителя агропредприятия, вся продукция с теплиц попадает на склад, где можно хранить до 5 тыс. т продукции. Сотрудницы склада вручную сортируют помидоры по картонным коробкам. В дальнейшем, отмечает Костоев, склад будет разбит на четыре секции, для томатов будет создан микроклимат. Этого получится добиться за счет современной компьютеризированной системы климат-контроля.

Кроме того, на агрокомплексе появится линия по изготовлению разносолов. Пока цех также достраивается. В нем установлено две большие плиты, на которых сотрудницы варят из томатов салаты и рассол для засолки помидоров.

По словам Костоева, начало для развития агрокомплекса положено. В 2018 году он планирует в шесть раз увеличить урожай томатов за счет введения нового сорта "Филадельфия". Если сейчас с каждого саженца агрокомплекс собирает 5 кг урожая, то с внедрения нового сорта томатов этот показатель будет увеличен до 30 кг.

Кроме выращивания томатов, в теплицах будут высаживать огурцы, зелень, укроп, петрушку, салаты, зеленый лук. За счет данных посадок, по словам Костоева, агрокомплекс сможет полностью обеспечить плодовоовощной продукцией Малгобекский район, в котором проживают 25% жителей почти полумиллионной Ингушетии.

Расширение агрохолдинга

Кроме производства плодоовощной продукции, агрокомплекс планирует наладить производство меда, а также яиц и мясных полуфабрикатов из куриного мяса по технологии "халяль".

По словам Костоева, предпроектное решение уже готово о расширении площадей агрохолдинга. Здесь планируется открыть откормочный цех на 100 бычков, а также зернохранилище с сушилкой на 10 тыс. т и цех для кур-несушек на 120 тыс. голов.

Костоев уточнил, что к каждому производству будет создан цех по полуфабрикатам. По его словам, реализовать данный проект в Малгобекском районе планируется за 2018-2019 годы, а общая площадь агропредприятия увеличится с 4 га до 50 га. Костоев не уточнил объем инвестиций, которые будут вложены в расширение агропредприятия, добавив, что не будет обращаться за помощью к банкам.

Также на территории агрокомплекса появятся 50 ульев. "Пчелы помогут в опылении саженцев. В свою очередь, мы наладим производство экологически чистого меда, который также будет реализовывать на рынке республики", - подчеркнул Костоев.