"Интернет вещей" помогает развивать сельское хозяйство в стране

"На самом деле это больше похоже на игру: вот машинки ездят — урожай собирают, а вот поле цвет поменяло — значит, здесь уже все собрано, можно переходить к следующему полю", — Владимир Коршунов держит в руках планшет и комментирует происходящее на экране. "Картинка" похожа одновременно на мультик и на какую-нибудь игру про ферму.

Только в нашем случае все по-настоящему: на экране — настоящие поля, по которым прямо сейчас ездят настоящие комбайны. Если переключиться на другую вкладку, можно увидеть весовые и склады в режиме онлайн. Программа работает не только на компьютере, есть и мобильное приложение, которое можно скачать на любой гаджет. Название программы — "Агросигнал". Вместе с коллегами ее разработал генеральный директор компании "ИнфоБиС" Владимир Коршунов. Разработчики планировали помочь фермерам снизить убытки и повысить рентабельность своего предприятия.

"Если работник уехал на пруд — придет СМС-оповещение"

"Сейчас очень модным стало выражение "интернет вещей", и наша программа как раз использует эту технологию, передавая данные от всех объектов производства в единую систему. Программа помогает не только развитию бизнеса, но и всего сельского хозяйства в целом, упрощая задачи любого фермера", — рассказывает Владимир про разработку.

"По нашим подсчетам, программа позволяет повышать рентабельность до 20% в растениеводстве. При этом, по сути, технологии, которые мы используем, не новые — на сельхозтехнику устанавливаются специальные приборы, различные датчики, которые и сообщают, если что-то на поле идет не по плану", — уточняет Коршунов.

Самый простой пример: на технике устанавливаются приборы спутникового слежения, определяющие месторасположение в пространстве. Эти данные по сотовой связи в режиме онлайн отправляются на сервер, где обрабатываются и наглядно демонстрируются пользователю на экране электронного устройства.

"Если у вас 100 тысяч гектаров земли, то важно знать, что тракторист, например, сегодня вышел на поле, работает там, а не на пруд уехал купаться — были у нас и такие примеры. Если техника не работает или работает, но не в том месте, где должна, руководитель сразу узнает об этом: ему придет СМС-уведомление или письмо на почту. Таким образом, потери значительно уменьшаются", — уточняет Коршунов.

Другой пример: датчики измеряют скорость обработки почвы в момент сева или сбора зерна. Оказывается, если увеличить скорость при севе, семена рассыпаются и не прорастают. А если увеличить скорость при сборе урожая, значительная часть колосков останется на поле. Однако и на этом работа программы не заканчивается: так, при опрыскивании поля датчики могут фиксировать не только скорость, но и концентрацию состава, чтобы не превысить ее и не сжечь колоски.

Компьютерная программа "Агросигнал" позволяет контролировать все, что происходит на полях, и делает работу фермеров в среднем на 20% эффективнее © Личный архив Владимира Коршунова

"Важна тут и температура. Если слишком жарко, то неверно формируется капля и опять же мы видим неэффективное применение. Фиксируем и скорость ветра, чтобы капли не уносило мимо. И таких показателей очень много", — поясняет Коршунов.

Работникам тоже выгодно

Но и за пределами поля работа продолжается. Датчики устанавливаются на автомобили, которые грузят зерно, в весовых, где урожай взвешивают, и даже на складах, где его отгружают заказчикам. Все это делается, чтобы избежать потерь, в том числе и банального воровства.

"Наша программа даже может показать, если зерно отгрузили не в автомобиль компании, а в какой-то "левый" грузовик. Руководитель об этом узнает и пресекает нарушения. Потерь удается избежать, а прибыль растет", — поясняет Коршунов.

Часть работ программа контролирует в реальном времени, в том числе показывает, какой процент поля уже обработан. Часть информации обрабатывает офлайн, например показывает, сколько всего запланировано работ, сколько еще необходимо сделать и есть ли отставание от графика.

"Выгода от программы не только для руководителей, но и для остальных работников, в том числе механизаторов. Тот, кто работает больше, и получает больше — трактора меньше стоят на ремонте, поля засеваются быстрее, растет производительность, растет и зарплата у работников", — объясняет Владимир Коршунов.

Поддержка инвесторов и экспорт

Идея подобной программы Владимиру и его команде пришла не спонтанно. Несколько лет назад он и его партнеры начинали свою карьеру разработчиков на одном из местных перерабатывающих заводов. Там они писали программы, позволяющие контролировать ход работ, только для конкретного предприятия.

Сейчас систему "Агросигнал" используют около 200 компаний, причем не только в России, но и за рубежом. Программа внедрена в хозяйствах Татарстана, Краснодарского края, Иркутской области, ее используют предприятия Казахстана и Белоруссии. Уже выразили заинтересованность страны СНГ, Африки, Южной Америки.

"Мы постоянно совершенствуемся, придумываем все новые "фишки" для удобства пользователей. Кроме того, предполагается, что система станет экспертной, то есть будет также давать рекомендации, какие культуры, например, выгоднее выращивать", — отметил Коршунов.

Некоторые предприятия уже убедились в преимуществах, которые дает применение программы. О выгоде рассказал директор саратовского ООО "Аграрий" Василий Желудков.

"У нас земли больше 3 тысяч гектаров, где мы занимаемся семеноводством, импортозамещением, выращиваем гибриды подсолнечника, пшеницу. За год, что мы используем программу, мы смогли снизить затраты на посев примерно в три раза. Сейчас датчики есть на всей нашей технике, у нас появилась электронная карта полей, считается выработка, видно, как все работает, где огрех у механизаторов — это очень удобно. Планируем и дальше использовать "Агросигнал" и увеличивать рентабельность нашей компании", — подчеркнул Желудков.

Заметили разработчиков и инвесторы федерального уровня. В саратовскую компанию вложил 100 млн рублей Фонд развития интернет-инициатив. Средства будут перечислены двумя частями — 40 млн рублей инвестиций уже получено в прошлом году, еще 60 млн компания получит в наступившем 2018-м.

Валентина Брыкалина