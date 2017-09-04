FT: российский аграрный сектор преуспевает после принятия контрсанкций

ТАСС, 4 сентября. Аграрная отрасль России переживает огромный подъем после принятия РФ контрсанкций, поставивших барьер на пути импорта в Россию зарубежной сельскохозяйственной продукции. К такому выводу приходит автор статьи в британской газете Financial Times, по словам которого потребители охотно приобретают отечественную продукцию, произведенную российскими компаниями, фермами, индивидуальными производителями.

Так, одна из ведущих компаний агропромышленного комплекса "Русагро" в 2016 году увеличила продажи сельскохозяйственной продукции, прежде всего пшеницы и кукурузы, на 16% по сравнению с предыдущим годом.

По данным газеты, Россия, по предварительным оценкам, произведет в нынешнем году около 130 млн тонн зерновых, что "превзойдет рекорд, достигнутый в 1978 году в СССР после периода крупных капиталовложений в сельское хозяйство". "В минувшем году РФ по объему экспорта пшеницы впервые за последние десятилетия обошла США, а в нынешнем, как ожидается, свергнет с трона ЕС в качестве крупнейшего экспортера, согласно данным американского министерства сельского хозяйства", - подчеркивает автор материала.

"Запад выстрелил себе в ногу, - цитирует издание Джима Роджерса, инвестора из США, вложившего средства в акции ведущей российской компании по производству удобрений "ФосАгро" и вошедшего недавно в совет директоров одного из крупнейших в РФ холдинга "АгроГард". - Санкции должны были нанести ущерб России, однако они принесли пользу российскому сельскому хозяйству". В Россию "текут деньги", увеличивается экспертный потенциал, констатирует Роджерс.

FT отмечает и огромные успехи и российских рыбных хозяйств. По данным автора материала, компания "Русская аквакультура" на 664% увеличила по сравнению с прошлым годом объем производства лососевых. Автор также подчеркивает, что стоимость акций "Русской аквакультуры" выросла с 2014 года в четыре раза, а "Русагро", "ФосАгро" и производителя мясных продуктов "Черкизово" за этот же период - вдвое.

Ответные меры на западные санкции "создали огромные возможности для отечественных производителей", добавляет издание. "Российское сельское хозяйство быстро развивается, - сказал FT генеральный директор ведущей российской компании по производству удобрений "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Мы, конечно, видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов".