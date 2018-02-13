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Новое спортивное оборудование для альпинизма появится в ряде школ Ингушетии

В стране
13 февраля, 18:18 UTC+3 МАГАС МАГАС 13, февраля. /ТАСС

Пресс-служба главы Республики Ингушетия отмечает, что планируется также возобновить интерес к альпинистским маршрутам

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МАГАС, 13 февраля. /ТАСС/. Альпинизму и скалолазанию уделят особое внимание в развитии спорта в Ингушетии. В нескольких общеобразовательных учреждениях установят олимпийские стенки и скалодромы, сообщила пресс-служба главы республики.

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"В концепции развития спорта в Республике Ингушетия необходимо учесть меры по повышению интереса к альпинизму и скалолазанию. Среди таких мер установка олимпийских стенок и скалодромов в ряде общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Планируется также возобновить интерес к альпинистским маршрутам. "В регионе уже принимаются меры по возрождению былой славы горных маршрутов, расположенных на территории региона", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что из 38 альпинистских маршрутов, зарегистрированных в Ингушетии, 11 были впервые пройдены в 2017 году.

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