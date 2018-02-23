Как в регионах России отмечают День защитника Отечества

Во время церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню у мемориала Боевой славы Тихоокеанского флот в рамках празднования Дня защитника Отечества © Юрий Смитюк/ТАСС

Во время церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню у мемориала Боевой славы Тихоокеанского флот в рамках празднования Дня защитника Отечества © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Регионы России празднуют День защитника Отечества массовыми акциями памяти, флешмобами, спортивными турнирами и соревнованиями, концертами, выставками и закладкой кораблей. О том, как в стране поздравляли защитников родины и вспоминали отдавших за нее жизнь, - в материале ТАСС.

Сибирские парады и дальневосточная "матросская" каша

Одними из первых в России поздравили защитников Родины жители Дальнего Востока, где проживает множество людей, связавших свою жизнь со службой на Тихоокеанском флоте. Военнослужащие в честь праздника развернули на центральной площади Владивостока выставку боевой техники, а также накормили всех пришедших на праздник "матросской" кашей.

Праздник во Владивостоке начался с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях, а затем состоялись церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" и стеле "Город воинской славы".

В Сибири праздник отметили военными парадами - в Чите в нем приняли участие как действующие военнослужащие, так и юнармейцы. В городе также был открыт после реконструкции Мемориал боевой и трудовой славы жителей Забайкальского края, общая площадь которого превышает 100 тыс. кв. м.

Военный парад и смотр-конкурс строевой песни прошел в Омске. Впервые в конкурсе приняли участие военнослужащие из Анголы - курсанты Омского автобронетанкового инженерного института. Рота прошла строевым шагом военнослужащих своей страны, исполнив национальную песню.

Инсталляции и турниры на Урале

В пятницу на льду городского пруда в Екатеринбурге, со стороны кинотеатра "Космос", появилась выполненная красной краской надпись "С праздником 23 февраля" и изображение звезды. Похожую поздравительную надпись "День защитника отечества 23 февраля" и изображение звезды активисты нанесли на лед пруда в Нижнем Тагиле, недалеко от протоптанной по нему тропинке.

"В Нижнем Тагиле по дорожке на пруду можно попасть с одной стороны города на другую. Прохожие останавливались, смотрели, поздравляли участников акции с праздником. На лицах были улыбка и радость. Подходили с поздравлениями также "моржи", которые тут недалеко купаются в проруби (температура воздуха минус 18 градусов - прим. ТАСС)", - поделился впечатлениями с ТАСС представитель команды "Молодежка ОНФ" (Общероссийский народный фронт) Илья Шитов.

Жители Тюмени отпраздновали День защитников Отечества спортивными соревнованиями. Как рассказала ТАСС организатор праздника Марина Кремовских, возраст участников не был ограничен. "Самым спортивным мы дарим футболки и шапки, наушники и флешки с фирменной символикой Putin team. Такое развлечение для мужчин, они у нас подтягиваются, отжимаются, и дети подтягиваются, девушка на пресс сдает нормативы", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила Кремовских, участники должны пройти полосу препятствий: сдать норматив на пресс, подтянуться и отжаться. Лучший результат показал житель Тюмени Рустам, который подтянулся 141 раз.

Закладка корабля и "Катюша" в ТЦ

В Приволжском федеральном округе День защитника Отечества отпраздновали стартом производства новой военной техники - в Татарстане на Зеленодольском судостроительном заводе им. М. Горького заложили малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631.

Ряд акций в Казани провело общественное движение "Молодежка ОНФ". Активисты написали баллончиками на снегу на Кремлевской набережной поздравление к 23 февраля длиной 15 м. Для надписи были выбраны красный и синий цвета, чтобы на фоне снега они представляли российский триколор.

В рамках еще одной акции военный оркестр в крупном торговом центре (ТЦ) Казани без предупреждения посетителей исполнил "Катюшу", а также другие военные песни, чем вызвал немалое удивление у его посетителей. Около полусотни человек остановились послушать композиции, были слышны удивленные возгласы, многие записывали видео на телефоны.

В свою очередь организация Putin team, как и в Тюмени, провела турнир по воркауту, посвященный 23 февраля, в одном из парков Казани. "На соревнования пришло примерно 500 человек. Они состязались в приседаниях, отжимании, подтягивании. Победители получили памятные подарки", - рассказали ТАСС организаторы турнира.

Память о героях

В Центральном федеральном округе 23 февраля решили почтить память героя России летчика Романа Филипова, который погиб при исполнении служебных обязанностей в Сирии. На его родине, в Воронеже, на местном авиазаводе в День защитника Отечества воронежские автолюбители выстроились в огромную фигуру самолета, решив таким образом поздравить земляков с праздником и почтить память пилота. В акции приняли участие более 100 автомобилистов.

Утром 23 февраля руководители Курской области и города вместе с жителями по традиции возложили цветы и венки к стеле "Героям-курянам" на Красной площади, памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову, стеле "Курск - город воинской славы", Вечному огню на мемориальном комплексе "Курская дуга". Почтили память героев и на мемориале "Памяти павших в годы Великой Отечественной войны", куда каждый год приходят тысячи людей, чтобы почтить память защитников русской земли и поклониться их подвигу.

Отметил подвиг Филипова и президент РФ Владимир Путин, который в пятницу выразил благодарность родным погибшего, сравнив проявленный им героизм с подвигами времен Великой Отечественной войны. На церемонии вручения в Кремле госнаград, приуроченной ко Дню защитника Отечества, присутствовали вдова летчика Ольга и его родители Елена и Николай Филиповы. Глава государства передал им медаль "Золотая Звезда", которой Филипов был награжден посмертно.

Гонки и велопробег на юге России

В предгорье Адыгеи ко Дню защитника Отечества приурочили старт единственной зимней гонки на Юге России "Февральские окна - 2018". 25 экипажей на полноприводных автомобилях из Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии будут бороться за первенство в течение двух дней, преодолевая не только бездорожье лесной местности, но и испытания погодными условиями.

Тон празднику в Адыгее задает и старшее поколение победителей. Участник Великой Отечественной войны, 93-летний житель республики Валентин Жуков возглавил в пригороде Майкопа велопробег в честь Дня защитника Отечества.

Жители Севастополя отметили в пятницу тройной праздник. Вместе со всей Россией город празднует День защитника Отечества и столетний юбилей Красной армии, а еще именно в этот день в 2014 году десятки тысяч жителей города вышли на площадь им. П. Нахимова на митинг народной воли и высказали свое мнение о государственном перевороте на Украине. Этот митинг стал началом Крымской весны, когда Севастополь и Крым воссоединились с Россией.

Праздник на высоте

День защитника Отечества на Кавказе - в Кабардино-Балкарии отметили на высоте более 4 тыс. м, передает корреспондент ТАСС. Более 100 человек стали участниками похода в честь годовщины освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков по склонам высочайшей точки Европы - горы Эльбрус. С ее вершины 75 лет назад советские воины сбросили флаги нацистской Германии и установили красные знамена. Участники похода почтили память погибших красноармейцев.

"Основная цель акции - показать молодому поколению, на чем мы выросли, какие у нас в жизни были приоритеты, кому мы обязаны сегодняшним днем. В 2010 году мы под эгидой молодых депутатов района и республики установили памятную доску тем горным альпинистам, которые сняли немецкие штандарты с двух вершин Эльбруса <...> Мы хотим этим ребятам передать эстафетную палочку, чтобы они понимали ценности, которые нам дороги", - рассказал ТАСС глава администрации Эльбрусского района Исмаил Отаров.

В других городах Северо-Кавказского федерального округа также прошли памятные акции и другие мероприятия.

Реконструкция боев

Кульминацией празднования 100-летия Рабоче-крестьянской Красной армии в Псковской области стала сценическая реконструкция одного из первых ее боев с отрядом Германской имперской армии. В ней приняли участие более 100 военнослужащих псковского гарнизона, а костюмы для них предоставила петербургская киностудия "Ленфильм".

"Мы предоставили часть обмундирования из запасников гардероба для реконструкции в плане поддержки нашего взаимодействия с Псковской областью. У нас большое количество разного обмундирования 1918 года. Всего выдали 100 шинелей, 60 немецких остроконечных шлемов и 43 буденовки", - рассказали ТАСС в "Ленфильме"

В самом западном регионе России - Калининграде - почтили память героев штурма Кенигсберга, в Петрозаводске в честь праздника провели турнир по народной игре "Кююккя" (карельские городки - прим. ТАСС), в Архангельске прошел парад, в Мурманске на центральной площади открылась выставка военной техники и прошли соревнования по фехтованию, а в Новгородской области открылся памятник экипажу советского бомбардировщика Пе-2, который был сбит во время Великой Отечественной войны германскими войсками.

В Санкт-Петербурге в честь праздника зажгут Ростральные колонны на берегу Невы, а вечером небо осветят огни артиллерийского салюта, который организуют военнослужащие Западного военного округа.