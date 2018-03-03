Циклон перестал оказывать влияние на Сахалинскую область

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мощный циклон, принесший в пятницу сильные снегопады на территорию Сахалинской области, перестал оказывать влияние в регионе, движение по всем автодорогам осуществляется без ограничений, кроме участка автодороги Невельск - Огоньки, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

"По состоянию на 18:00 местного времени (10:00 мск) движение по всем автодорогам области осуществляется без ограничений, кроме участка автодороги Невельск - Огоньки. В настоящее время циклон на территорию Сахалинской области влияния не оказывает", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что после устранения последствий циклона, который пришел в регион в пятницу из Китая, в субботу возобновили движение трех автобусных междугородних маршрутов сообщением Южно-Сахалинск - Макаров, Южно-Сахалинск - Поронайск и Южно-Сахалинск - Углегорск, поездов дальнего следования по маршрутам Южно-Сахалинск - Ноглики и Ноглики - Южно-Сахалинск, в штатном режиме работают аэропорт и паромная переправа Ванино - Холмск.

По информации пресс-службы администрации Южно-Сахалинска, в городе продолжается расчистка дорог, тротуаров и внутридворовых территорий. Работы ведутся круглосуточно, ночью на улицы выйдут более 200 единиц снегоуборочных машин.