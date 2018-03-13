Глава Северной Осетии требует расследования покупки жилья сиротам по завышенным ценам

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров потребовал тщательного расследования ситуации с приобретением жилья детям-сиротам по завышенным ценам.

"Тщательного расследования требует ситуация, которая произошла в Моздокском районе. Детям-сиротам приобрели квартиры по завышенным ценам. В настоящее время проводятся доследственные мероприятия для принятия решения о возбуждении уголовного дела", - сказал Битаров, выступая во вторник с докладом-посланием к парламенту региона.

Как сообщал ранее глава республики на совещании с руководителями районов, квартиры покупали в городе Моздок за 1,3 млн рублей в то время как их реальная стоимость составляла 800 тыс. рублей. Жилье не соответствовало необходимым жилищным нормам и покупалось "в старых хрущевках".