На трассе Москва - Петербург ликвидировали тридцатикилометровую пробку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Пробка на федеральной автотрассе Москва - Санкт-Петербург, растянувшаяся на 30 км на новгородском участке дороги в Валдайском районе, ликвидирована. В настоящее время средняя скорость движения на этом участке составляет 40 км/ч, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

Ранее сообщалось о заторе от деревни Новое Рахино в Крестецком районе до деревни Долгие Бороды Валдайского района при движении в сторону Москвы. Осложнения возникли из-за ведущихся дорожных работ и холмистой местности, по которой проходит трасса под Валдаем. Трехполосное движение на участке организовали в двухполосное.

"На данный момент движение восстановлено по трем полосам: две - в направлении Москвы, одна - в сторону Санкт- Петербурга. Ограничение скоростного режима на участке ремонта - 40 км/ч", - уточнили в пресс-службе.

Закончить ремонт автодороги М-10 "Россия" на участке с 395-го по 402-й км планируют в ноябре 2018 года. Проектом предусмотрели расширение проезжей части с трех до четырех полос и переустройство линий наружного освещения. По информации Росавтодора, в результате работ увеличится пропускная способность участка трассы в Валдайском районе и повысится безопасность дорожного движения в условиях гористой местности.