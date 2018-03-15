Многокилометровая пробка образовалась на трассе Москва - Петербург в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Затор протяженностью около 30 км образовался на федеральной автотрассе Москва - Санкт-Петербург в Новгородской области. Причиной пробки стали в том числе дорожные работы в Валдайском районе, где дорога проходит по холмистой местности, сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении ГИБДД.

"На участке федеральной автодороги "Россия" М-10 с 396-го по 400-й км в Валдайском районе производятся плановые ремонтные работы по реконструкции дорожного покрытия и замене дорожных коммуникаций. В ночь на 15 марта в месте производства работ по направлению движения из Санкт-Петербурга в связи с резко изменившимися погодными условиями образовалась заторовая ситуация. Сотрудники дорожной полиции прибыли на место", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Движение затруднено на участке трассы от деревни Новое Рахино в Крестецком районе до деревни Долгие Бороды Валдайского района в сторону Москвы, трехполосное движение на отрезке реорганизовано в двухполосное.

Дополнительные трудности для большегрузного транспорта создает затяжной подъем на участке движения по направлению к столице, местами скорость снижается до 5 км/ч. Дорожно-транспортных происшествий в месте, где образовалась пробка, нет.

Планируется, что в пятницу движение на этом участке по направлению к Москве будет осуществляться по двум полосам.