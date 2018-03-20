Власти Удмуртии выделят 130 млн рублей на ликвидацию ЧС после взрыва в многоэтажке Ижевска

ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии выделят 130 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением подъезда в многоэтажном доме в Ижевске в результате взрыва газа, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"На ликвидацию последствий ЧС, связанной с обрушением части дома в Ижевске, в бюджете Удмуртской Республики на 2018 год предусмотрено 130 млн рублей. В рамках этой суммы начинаются первые выплаты", - сообщили в пресс-службе.

Распоряжение о выделении 39,1 млн рублей правительство региона приняло 19 марта. Деньги пойдут на возмещение расходов, связанных с работами по обследованию и демонтажу, на укрепление и утепление конструкций уцелевших секций дома. В пресс-службе сообщили, что эту сумму направят из бюджета Удмуртии в бюджет Ижевска, откуда до середины апреля перераспределят организациям, выполнившим работы.

Кроме того, 84,7 млн рублей направят на обеспечение жильем людей, лишившихся своих квартир, еще порядка 6 млн рублей составит "компенсация за организацию работы пунктов временного размещения и проведение аварийно-спасательных работ". В пресс-службе уточнили, что в 2017 году из бюджета Удмуртии выделили 29,9 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим и организацию аварийно-спасательных работ после ЧС.

Взрыв в девятиэтажном доме в Ижевске по улице Удмуртская, 261, который привел к его частичному обрушению, произошел 9 ноября прошлого года. Тогда погибли семь человек, три подростка пострадали. Всего в доме 198 квартир, в них зарегистрированы 569 человек.