Жильцы разрушенного взрывом газа подъезда в Ижевске получат сертификаты на жилье к маю

ИЖЕВСК, 3 марта. /ТАСС/. Жители подъезда, разрушенного в ноябре прошлого года в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Ижевске, получат сертификаты на приобретение новых квартир до мая 2018 года. Об этом журналистам сообщил в субботу первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный.

"Думаем, что в марте - апреле этот вопрос должен решиться", - сказал он. Задорожный уточнил, что сертификаты должны получить собственники 32 квартир. По словам премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова, регион уже зарезервировал средства на сертификаты в своем бюджете, а также рассчитывает на финансирование со стороны федерального центра.

Задорожный сказал, что 3 марта в последних двух из пяти уцелевших после взрыва подъездов сняли режим ЧС, секции признали пригодными для проживания, жители могут возвращаться в свои квартиры. "У нас образованы комиссии межведомственные, специалистами с представителями собственников фиксируются, какие в квартире есть отклонения", - заметил он, добавив, что будут решать вопросы о выплате компенсаций в связи с выявленными дефектами. "Суммы индивидуальные по каждой квартире в зависимости от состояния - от 150 тыс. (рублей - прим. ТАСС)", - сказал он.

В ближайшие два-три дня дом предстоит подключить к водо-, электро- и газоснабжению, запустить лифты. Предполагается, что основная масса жильцов четвертого и шестого подъездов вернется в свои дома в течение нескольких дней.

В результате взрыва газа в девятиэтажном шестиподъездном жилом доме в Ижевске 9 ноября произошло обрушение углового подъезда. Погибли семь человек, в том числе двое детей, еще три подростка пострадали. Всего в доме 198 квартир, в них зарегистрированы 569 человек. После взрыва в доме полностью демонтировали пятую секцию, проведели работы по укреплению стен. На сегодняшний момент в пунктах временно размещения находятся 72 человека.