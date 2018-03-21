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Жители Кубани стали приезжать на канал под Краснодаром, который покраснел из-за водорослей

В стране
21 марта, 19:09 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, марта. /ТАСС

Технический канал был ранее частью водоочистных сооружений

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Люди стали приезжать на канал в пригороде Краснодара, который из-за водорослей стал ярко-красным, сообщил ТАСС в среду глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди.

"Была в соцсетях широко рекламирована тема. Людям интересно стало - приезжали, посмотрели. Но поскольку водоросли просто цветут, то недолго посмотрят - и уезжают обратно", - сказал собеседник.

По его словам, сейчас водоем не покрыт сплошным слоем красных водорослей, как раньше. Они разошлись на отдельные "пятна", между которыми видна вода.

Политиди добавил, что летом на канале обычно цветут лотосы, и к нему приходят на пикники и фотосессии, иногда приезжают молодожены.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появились снимки водоема, поверхность которого окрашена в ярко-красный цвет. Пользователи выдвигали разные предположения, почему это произошло: в частности, говорили о ряске и химикатах. Политиди пояснял ТАСС, что технический канал раньше был частью водоочистных сооружений. Сейчас это цветущий водоем со стоячей водой, и, предположительно, красный цвет ему придали водоросли.

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