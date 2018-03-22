Наблюдатели в Петербурге обратили внимание на ошибки в работе "Мобильного избирателя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Наблюдатели корпуса "За чистые выборы" обратили внимание на ошибки в работе системы "Мобильный избиратель" во время проведения выборов президента РФ в Санкт-Петербурге, рассказал ТАСС в четверг региональный координатор общественного движения Дмитрий Кухто.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в искоренении "системных пороков". При этом она уточнила, что подвергать сомнению итоги выборов президента 18 марта на территории города нельзя.

"Вопрос к новой системе "Мобильный избиратель" (голосование по месту фактического пребывания, а не регистрации - прим. ТАСС) <…> Иногда избирателей не включали в списки, какие-то ошибки [были] или повторно включили - не удаляли из списков, которые находятся по месту регистрации", - сказал Кухто.

При этом он подчеркнул, что ставить под сомнение результаты выборов нельзя, но обратил внимание на незначительные нарушения "В целом есть, конечно, вопросы по отдельным участкам, которые требуют разбирательств, где-то были от наших наблюдателей также жалобы поданы, например, на голосование по доверенности, вопросы по выездному голосованию имелись - это принятие заявлений после 14:00", - сказал собеседник агентства.

Памфилова также заявляла, что попросила аппарат ЦИК сформировать "серьезную группу" для проведения комплексной проверки избирательных комиссий Петербурга. Руководитель ЦИК сообщила, что поедет в Петербург и пообщается с наблюдателями, представителями кандидатов и партий.