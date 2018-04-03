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Полпред в СФО рекомендовал мэрам городов лично ездить на проверки после пожара в Кемерове

В стране
3 апреля, 13:52 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, апреля. /ТАСС

Сергей Меняйло добавил, что в случае необходимости надзорные органы должны приостанавливать деятельность объектов, где выявлены нарушения

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НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Проверки пожарной безопасности торговых центров и других объектов не должны проводиться формально, при этом мэрам городов лучше самим принимать в них участие. Об этом сообщил во вторник полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Массовые проверки торговых центров начались после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Проверки уже выявили нарушения, в том числе и в Сибири.

"Рекомендую мэрам городов, высшим должностным лицам самим поучаствовать в этих проверках, просто прийти и посмотреть, куда ходят наши дети", - сказал полпред. Меняйло уточнил, что в случае необходимости надзорные органы должны приостанавливать деятельность объектов, где выявлены нарушения, а не просто выписывать предписания.

"Если есть замечания, которые касаются жизни и безопасности людей… подход - выдать предписание на устранение и не приостановить деятельность на это время - десять дней, пять дней, две недели - такого подхода быть не должно… Угрожает жизни людей - людей там не должно быть", - сказал полпред.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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