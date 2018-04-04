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Власти Кузбасса будут работать с бизнесом для обеспечения безопасности в публичных местах

В стране
4 апреля, 10:02 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, апреля. /ТАСС

Врио губернатора Сергей Цивилев также пообещал посещать предприятия на местах

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КЕМЕРОВО, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области организуют работу с бизнесом по обеспечению безопасности в местах большого скопления людей, сообщил в среду журналистам врио губернатора Сергей Цивилев.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Состоялась встреча с предпринимателями со всей Кемеровской области, которые работают в местах большого скопления людей, это был прямой, открытый диалог по последствиям трагедии в "Зимней вишне". Я вижу, что они хотят, чтобы безопасность людей полностью соблюдалась… Мы договорились, как мы будем вместе сотрудничать по этим вопросам: для предпринимателей будут сайты открыты, для муниципальных образований и для городов, будет мой личный сайт, где я буду курировать вопросы, связанные с предпринимательством и бизнесом… Я и мои коллеги будем обязательно посещать предприятия на местах", - сказал Цивилев.

В администрации Кемеровской области уточнили, что через сайты органов власти можно будет направлять сообщения по пожарной безопасности - работа будет налажена на уровне городов и районов. Раньше это было технически доступно не для всех населенных пунктов.

Как сообщалось, после пожара в "Зимней вишне" в Кузбассе начались массовые проверки торговых центров. Среди распространенных нарушений в Кемерове - загромождение путей эвакуации и отсутствие возможности без ключа открыть эвакуационный выход.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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