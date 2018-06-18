На Дальнем Востоке ожидают рост турпотока с введением электронных виз

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти и бизнес дальневосточных субъектов России ожидают значительного увеличения потока туристов и повышения деловой активности в регионе после распространения на местные аэропорты режима электронных виз. Госдума 5 июня приняла в первом чтении законопроект, разрешающий иностранцам прибывать в аэропорты Камчатки, Сахалина и Хабаровского края по упрощенной схеме.

Ранее по упрощенной схеме иностранные граждане могли приехать в Приморский край, а также по морю на Камчатку и на Сахалин. В новом документе речь идет о том, чтобы по электронной визе можно было въехать через другие аэропорты Дальнего Востока: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый) и Южно-Сахалинск (Хомутово). Именно эти авиаузлы Дальневосточного федерального округа (ДФО) сегодня имеют достаточное техническое оснащение для работы новой системы.

По данным Минвостокразвития, в Приморье за год выдачи электронных виз ими уже воспользовалось 11,5 тыс. человек. Всего в 2017 году регион посетили более 640 тыс. человек из разных стран, прирост к предыдущему году составил 13% (84 тыс.). В первом квартале 2018 года сильнее всего рос турпоток из Республики Корея (в два раза) и из Японии (в 1,5 раза), в общей сложности примерно на 11 тысяч человек.

Регионы ждут своего часа

Приток туристов ожидают практически во всех регионах ДФО. На Камчатке сегодня это одна из самых ожидаемых мер в плане развития туризма, рассказала ТАСС руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова. По ее словам, в регионе действует несколько чартерных программ, рассчитанных на иностранных туристов, в основном из США и Японии. Сейчас для участия в 4-5-дневной программе японцы вынуждены проходить долгую процедуру оформления туристических виз.

"Электронная виза заметно упростит этот процесс, будет работать в интересах туриста, туроператора и турагента, в интересах территории. Недавно, к примеру, мы начали переговоры по возобновлению чартерного сообщения с Китаем, и китайская сторона в этом заинтересована с учетом безвизового режима между нашими странами. Но есть и другие наши соседи, в том числе по АТР, которые возможностями безвизового режима воспользоваться не могут, а электронная виза была бы крайне востребована в первую очередь из-за простоты и минимального времени на оформление", - сказала Стратонова.

Руководство Хабаровского аэропорта также с нетерпением ждет принятия изменений в законе, так как инвестиционные планы воздушной гавани ориентированы на растущий пассажиропоток. Сейчас аэропорт принимает 2 млн пассажиров в год. В планах до 2020 года его реконструкция за 8,2 млрд рублей, строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний, рассчитанного на 3 млн пассажиров в год за 5 млрд рублей и создание зоны AirCity - гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности 4 млрд рублей.

"Введение облегченного визового режима, в частности в хабаровском аэропорту, позитивно скажется и на инвестиционной привлекательности региона. Любое упрощение процедур въезда сделает регион доступнее для представителей иностранного бизнеса. Прошедшие в Хабаровске в июне Дни международного бизнеса, участие в которых приняли представители разных стран, показали, что лучше один раз приехать и увидеть все самому", - сообщил ТАСС первый зампредседателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка.

Упрощенный визовый режим позволит привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов в Сахалинской области, считают в региональном министерстве экономического развития. Здесь работают три территории опережающего развития (ТОР), которые открыты для сотрудничества с иностранными компаниями. Это ТОР "Горный воздух", ориентированная на развитие инфраструктуры туризма и спорта, агропромышленная ТОР "Южная" и ТОР "Курилы", в рамках которой предполагается создание современного рыбоперерабатывающего комплекса на южных Курилах.

Опыт Владивостока

Пока единственным аэропортом, куда можно прилететь по электронной визе, остается Владивосток. Воспользоваться упрощенным визовым режимом могут граждане 18 стран. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона, куда прибыл гражданин.

Как рассказали ТАСС в администрации Приморского края, для оформления упрощенной электронной визы иностранцу достаточно оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда.

"За время работы упрощенного режима в край, пользуясь электронными визами, въехало 11,5 тыс. человек, более 70% из них - жители Китая. Также этот механизм популярен у путешественников из Японии, с помощью электронной визы здесь побывали почти 3,1 тыс. жителей Страны восходящего солнца. Кроме того, с достопримечательностями Приморья познакомились граждане Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Мексики, Турции, Алжира, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Кувейта", - сказали в администрации.

С 1 августа 2017 года иностранцы могут приехать в Россию через некоторые пункты пропуска трех дальневосточных регионов по упрощенной визовой процедуре. Это Приморский край, Сахалинская область и Камчатка. Для этого иностранные граждане подают заявку на специальном сайте, после чего, при положительном ответе, виза проставляется прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня.