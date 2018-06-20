В горы вернутся люди

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Закон о развитии горных территорий должен быть направлен на повышение конкурентоспособности горных районов, сохранение их этнокультурного разнообразия, считают отпрошенные ТАСС эксперты.

Они напоминают, что горами и возвышенностями покрыты более 50% территории страны в более чем 40 регионах. А это связано с необходимостью формирования государственной политики их развития и принятия модельного закона, который позволит сохранить население в горах и реализовать потенциал горных районов, включив их в стратегию пространственного развития России на период до 2030 года.

Как сообщалось 5 июня, по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа начата разработка модельного закона "О развитии и охране горных территорий" для стран СНГ. В состав межведомственной рабочей группы по разработке закона, помимо представителей ведомства, войдут также сенаторы, депутаты Госдумы и эксперты, в том числе специалисты Института географии РАН.

"Стоит подумать над тем, чтобы в законе была учтена специфика каждой территории, потому что горные территории заполярных районов, полярный Урал, Хибины, Северный Кавказ, Алтай — это разные культуры, население — нужно это учитывать и понимать, какие цели мы преследуем, принимая модельный закон", — сказал ТАСС эксперт Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО), ведущий научный сотрудник Института географии РАН Юрий Баденков.

"Он (закон — прим. ТАСС) может быть общим, если речь идет о выработке общей политики и поддержки горных районов, дающей не только дотации и преференции, но и создающий условия для повышения конкурентоспособности горных районов с учетом всей их специфики и жизненно важных ресурсов. Если в экономическом плане горы являются периферийными и маргинальными, то в экологическом и биологическом отношении они часто являются центрами биологического разнообразия. Не стоит забывать и об их исключительном этнокультурном разнообразии, традициях, обычаях — не зря бытует такое понятие как "закон гор", — отметил он.

По словам специального представителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, экс-главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова горные территории нуждаются в особом подходе в силу своих этнокультурных особенностей. "Горная цивилизация — это определенный образ жизни, порядок вещей, определенная система обустройства жизни людей на данной территории, который необходимо сохранять. Сохранение горной цивилизации — это сохранение людей и окружающей среды", — сказал он.

Проблемы горных территорий

Как отмечают эксперты, главная проблема горных территорий — их удаленность от центров урбанизации, которые исторически расположены на равнинах. "Главная проблема горных территорий в том, что в экономическом отношении они всегда периферийны по отношению к равнинам и урбанизированным центрам, обладают низкой конкурентоспособностью в силу своего рельефа и других факторов ", — сказал Баденков, добавив, что большая часть горных территорий обладает "огромным ландшафтным и культурным разнообразием", которое необходимо сохранить.

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В свою очередь директор Международного инновационного научно-технологического центра "Устойчивое развитие горных территорий " (МИНТЦ "Горы") Юрий Караев считает, что самая главная проблема, стоящая перед горными территориями, — их постепенное обезлюдивание. "Самая главная и большая проблема — то, что люди покидают горы. Есть такие объективные вещи, как, допустим, процесс концентрации производства, который "перетягивает" людей из горных населенных пунктов на равнины", — сказал он.

Значительно препятствует развитию горных территорий, по мнению эксперта, и тот факт, что любая деятельность в горах сопряжена с риском и более высокими затратами. "Наводнения, паводки, сход лавин и ледников — вероятность этих явлений в горах очень высока. С другой стороны, работа в горах всегда более затратна, чем на равнине. Транспортные проблемы, климатические и географические факторы — перепады высот, особенности строения горных склонов, речных долин — сказываются на стоимости любых работ, и услуга, которая на равнине стоит, например, рубль, в горах обойдется несколько дороже", — пояснил Караев.

Немаловажной для горных территорий, по его словам, остается также проблема образования. "Например, в Северной Осетии есть села, где учится один ребенок в школе, есть большое здание бывшего интерната, где занимаются всего 12 человек. Но в республике, к счастью, начали более осмысленно подходить к малокомплектным школам и приостановили их закрытие", — сказал он.

Эксперт отмечает, что важно привлекать инвесторов к развитию горных территорий, и приводит в качестве примера Чечню. "На примере Чеченской Республики можно говорить о том, что привлечение инвесторов в горные территории возможно, как и развитие в горах таких отраслей экономики как туризм — и пеший, и горнолыжный, и оздоровительный, и экстремальные его виды", — добавил Караев.

"Тот факт, что горы обезлюдивают — это историческая закономерность, потому что наступает время, когда население с гор уходит из-за отсутствия рабочих мест, трудоемкости производства продукции или по другим причинам. Возвращение в горы начнется, когда в целом повысится благосостояние страны — тогда люди в горах начнут строить дачи, производить экологически чистую продукцию, то есть горные территории станут рекреационными, туристическими зонами ", — сказал ТАСС Абдулатипов.

Закон для всех и для каждого

Как пояснил Баденков, экспертам еще предстоит решить, должен ли быть модельный закон общим для всей территории России и стран СНГ, или иметь региональные модификации, в которых будут учитываться особенности различных горных систем.

"Законопроект должен быть направлен на формирование определенной политики в отношении горных территорий, и для ее разработки в первую очередь должно быть проведено объективное комплексное исследование, в каком состоянии горные территории находятся сейчас, и каковы перспективы их устойчивого развития на длительную перспективу. При этом стоит отметить, что все горные территории разные, и к ним сейчас можно отнести 40 регионов — более 50% площади страны", — сказал он.

Как отметил директор МИНТЦ "Горы ", в законопроекте "должны быть прописаны конкретные меры шаги по закреплению жителей и возвращению желающих, являющихся важнейшим актором по развитию горных территорий", например, льготы для определенных категорий граждан. В частности, как считает эксперт, для людей, проживающих в горах, можно установить надбавку к пенсии, как это предусмотрено законом о горных территориях Грузии. Другими важными пунктами, которые нужно включить в проект закона, он считает поддержку молодых семей и меры по развитию образования, а также говорит о необходимости предусмотреть существенные льготы для вновь организуемых производств.

Караев также считает, что необходимо учесть и то, что в горах условия могут значительно отличаться даже на соседних территориях, поэтому перед созданием программы развития необходимо изучить каждый район, а затем для каждого из них выявить характерные особенности и точки роста. "На равнине на очень больших площадях все условия приблизительно одинаковые. В горах же нередки случаи, когда на соседних склонах или противоположных берегах одной речки могут быть настолько различные условия, что на одном склоне можно выращивать множество культур, а на другом - только отдельные культуры или совсем ничего", — пояснил он.