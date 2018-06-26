В Якутии восстановили электроснабжение около 20 тыс. жителей

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Электроснабжение около 20 тыс. жителей Якутии, прерванное из-за отключения высоковольтной линии 110 кВ "Сунтар - Вилюйск", полностью восстановлено, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что без электроснабжения остались жители Вилюйского района. Мощность отключенных потребителей составила 2,5 МВт.

"Электроснабжение полностью восстановлено. До этого потребители были запитаны из резервного источника", - отметили в компании.