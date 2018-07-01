Власти Татарстана сообщили, что ежегодный рост турпотока в регионе составляет до 9%

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Поток туристов в Татарстан растет ежегодно на 7 - 9%. Об этом в воскресенье сообщил председатель республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов на встрече с футбольным болельщиком из Англии Джастином Уоллеем.

"В прошлом году Татарстан принял 3,1 млн туристов, и каждый год мы видим увеличение потока на 7 - 9%", - сказал Иванов. На долю иностранных туристов приходится около 15% от общего числа.

По словам Иванова, Татарстан сейчас входит в тройку самых популярных туристических регионов России. Среди факторов, влияющих на рост турпотока - крупные международные мероприятия, такие как чемпионат мира по футболу.

Как сообщалось ранее, английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, выразил готовность обустроиться здесь надолго и найти работу в сфере туризма.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли четыре матча группового этапа и игра 1/8 между Францией и Аргентиной. Кроме того, на 6 июля в городе намечен один из матчей четвертьфинала.