Шувалов: переговоры о партнерстве ЕврАзЭс с Ираном близки к завершению

Первый вице-премьер РФ также сообщил, что ведутся переговоры с Сингапуром

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Переговоры с Ираном о партнерстве с Европейским экономическим союзом (ЕврАзЭс) близки к завершению. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на Восточном экономическом форуме.

"У нас ведутся переговоры с Сингапуром, мы близки к завершению переговоров с Ираном", - сказал он, отметив, что переговоры сложные.

Ранее министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина сообщала, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) может попросить мандант на подписание временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза с Ираном в октябре этого года. Интенсивные переговоры с Ираном длятся уже более восемь месяцев.

В состав ЕврАзЭс входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.