Корпорация МСП в октябре запустит мобильное приложение для начинающих предпринимателей

С помощью программы бизнесмены смогут запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в октябре этого года выпустит для массового тестового режима приложение интернет-проекта "Бизнес-навигатор МСП" для начинающих и развивающихся бизнесменов. Об этом сообщил в среду ТАСС глава корпорации Александр Браверман в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В октябре войдет уже в массовый тестовый режим мобильное приложение (бизнес-навигатор - прим. ТАСС). Это принципиально новая вещь. Сейчас оно тестируется, роздано около 1 тыс. учетных записей", - сказал он.

По его словам, работа по приложению будет вестись в два этапа, сначала предприниматели с помощью мобильного навигатора смогут рассчитать бизнес-план. А на втором этапе, в 2018 году, приложение будет оснащено дополнительными сервисами. На сайте бизнес-навигатора smbn.ru бизнесмены могут запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы, содержащей информацию о закупках, правовой и финансовой поддержке. Кроме того, с помощью программы можно рассчитать бизнес-план с учетом выбранной ниши и локации для запуска.

С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса. Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового предприятия.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.