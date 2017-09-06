Сборные ВЭФ и администрации Приморского края сыграли вничью в баскетбол

Встреча прошла во Владивостоке в спортивном комплексе "Олимпиец"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Баскетбольный гала- матч в рамках Восточного экономического форума между сборными ВЭФ и командой администрации Приморского края завершился вничью со счетом 72:72. Официальные правила баскетбола не предполагают ничьей, однако эта игра была товарищеской, и судьи разрешили командам обойтись без победителя.

Встреча прошла во Владивостоке в спортивном комплексе "Олимпиец". В матче, в частности, приняли участие президент - председатель правления банка "Российский капитал" Михаил Кузовлев, председатель совета директоров Восточного банка Шерзод Юсупов, тренеры баскетбольной команды "Спартак- Приморье" Андрей Костко и Василий Владимиров.

Третий Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.