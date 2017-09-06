РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Россия сфокусирована на китайских инвесторах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) создали инвестплатформу в юанях эквивалентом $10 млрд, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы создали платформу в юанях вместе с China Development Bank эквивалентом $10 млрд, которая является нашим первым инструментом в иностранной валюте в юанях, и сейчас прорабатываем ряд проектов, как инвестировать эти средства", - сказал Дмитриев. Он отметил, что сейчас Россия очень сфокусирована на китайских инвесторах, и наступил "золотой век" для российско-китайских отношений. Он отметил, что сейчас Россия очень сфокусирована на китайских инвесторах, и наступил "золотой век" для российско-китайских отношений.