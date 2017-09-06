{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 03:02
РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Россия сфокусирована на китайских инвесторах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) создали инвестплатформу в юанях эквивалентом $10 млрд, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

'ВЭФ-2017'
Сэко: сотрудничество РФ и Японии переходит от документов к действиям

"Мы создали платформу в юанях вместе с China Development Bank эквивалентом $10 млрд, которая является нашим первым инструментом в иностранной валюте в юанях, и сейчас прорабатываем ряд проектов, как инвестировать эти средства", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что сейчас Россия очень сфокусирована на китайских инвесторах, и наступил "золотой век" для российско-китайских отношений.

Дмитриев рассказал, что ранее Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации) сделал более 19 инвестиций, которые показали для китайских партнеров "очень позитивную доходность", в том числе в долларах.

"Инвестиции Китая в "Сибур", в "Ямал СПГ" показали, что мы можем очень много и хорошо инвестировать совместно", - отметил глава РФПИ.

Он добавил, что следующая фаза российско-китайских отношений - большее количество инвестпроектов, в том числе в агросекторе, а также проекты РЖД по транспортной компании "Евразия", которая планирует доставлять грузы из Китая в Европу через Россию.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017КитайРоссия
Читать далее
Федерация бизнеса Японии и РСПП в ноябре проведут совместное заседание
7 сентября, 03:24
Минтранс не отмечает снижения спроса на авиабилеты в Крым
7 сентября, 03:19
Росатом в октябре может запустить третий энергоблок Тяньваньской АЭС
7 сентября, 03:13
Колобков: более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке по ФЦП
7 сентября, 03:11
Первой сделкой совместного фонда РФПИ и японского JBIC будет инвестирование в "Р-Фарм"
7 сентября, 03:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.