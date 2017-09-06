РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что Россия сфокусирована на китайских инвесторах
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Государственным банком развития Китая (China Development Bank) создали инвестплатформу в юанях эквивалентом $10 млрд, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы создали платформу в юанях вместе с China Development Bank эквивалентом $10 млрд, которая является нашим первым инструментом в иностранной валюте в юанях, и сейчас прорабатываем ряд проектов, как инвестировать эти средства", - сказал Дмитриев.Он отметил, что сейчас Россия очень сфокусирована на китайских инвесторах, и наступил "золотой век" для российско-китайских отношений.
Дмитриев рассказал, что ранее Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, совместный фонд РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации) сделал более 19 инвестиций, которые показали для китайских партнеров "очень позитивную доходность", в том числе в долларах.
"Инвестиции Китая в "Сибур", в "Ямал СПГ" показали, что мы можем очень много и хорошо инвестировать совместно", - отметил глава РФПИ.
Он добавил, что следующая фаза российско-китайских отношений - большее количество инвестпроектов, в том числе в агросекторе, а также проекты РЖД по транспортной компании "Евразия", которая планирует доставлять грузы из Китая в Европу через Россию.
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