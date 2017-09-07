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7 сентября, 15:33
Тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей начали строить в ТОР "Череповец"

На предприятии создадут около 140 новых рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство крупного тепличного комплекса началось на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Череповец Вологодской области, инвестиции в проект оцениваются в 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В ТОСЭР началось строительство нового тепличного комплекса, он будет расположен на площади более 8 га. Строительство ведет ООО "Череповецкий тепличный комплекс "Новый". Объем инвестиций - 2,3 млрд рублей, будет создано 140 рабочих мест", - сказал Кувшинников.

Комплекс будет построен на месте бывшего военного городка. Предусмотрено возведение блока теплиц площадью 8,2 га, а также вспомогательных сооружений, в том числе теплоэлектростанции, что позволит наладить круглогодичное производство овощей при относительно низкой их себестоимости. Урожай огурцов в новых теплицах планируют собирать три раза в год, томатов - четыре раза в год. Источниками финансировании проекта послужат собственные и заемные средства компании-инвестора.

Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в Череповце было подписано 4 августа 2017 года. "На сегодня в портфеле ТОСЭР уже 13 рамочных соглашений на общую сумму более 5 млрд рублей. Некоторые предприятия приступили к строительству", - сказал Кувшинников.

"Для нас это (создание ТОСЭР - прим. ТАСС) большое событие, огромное окно возможностей по диверсификации экономики моногорода Череповец и экономики всей Вологодской области. Это уникальные налоговые льготы, прежде всего, по налогу на имущество и земельному налогу, которые в течение 10 лет вообще не взимаются, это нулевая ставка по налогу на прибыль в течение пяти лет и двукратное уменьшение в течение последующих двух лет и вдвое меньшие отчисления во внебюджетные фонды. Этим окном возможностей мы обязательно воспользуемся", - подчеркнул губернатор.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ), начавшийся накануне, завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияКувшинников, Олег Александрович
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