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28 сентября, 14:38
Нидерланды признаны наиболее конкурентоспособной страной в ЕС

В список лидирующих государств вошли также Швейцария, США и Сингапур

ГААГА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Второй год подряд Нидерланды признаются наиболее конкурентоспособной страной в ЕС и четвертой в мире по версии Всемирного экономического форума. Первые три позиции занимают Швейцария, США и Сингапур, свидетельствует список, насчитывающий 138 государств.

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Как рассказал газете Het Financieele Dagblad профессор Университета им. Эразма Роттердамского Хенк Фолберда, собиравший данные для доклада, частично данный успех связан с эффективной государственной политикой. В частности, Нидерланды выделяются развитой инфраструктурой, надежным правительством и государственными институтами, стабильной финансовой системой, а также высококачественным здравоохранением. "Кроме того, свою роль сыграли развитие региональных инновационных центров международного класса, в частности, в городах Эйндховен, Твенте и Амстердам", - отметил Фолберда.

"Тот факт, что Нидерланды заняли четвертое место в списке наиболее конкурентоспособных стран в прошлом году, стал очень хорошим достижением, но еще более важно, что страна в этом году смогла повторить свой успех", - подчеркнул он.

Вместе с тем профессор обратил внимание на то, что Нидерланды немного сдали свои позиции в области высшего образования. "Это вызывает обеспокоенность, - сказал Хенк Фолберда. - Учитывая вызовы четвертой индустриальной революции, быстрое размывание границ между определенными профессиями, роботизацию и развитие искусственного интеллекта, Нидерланды определенно должны увеличить инвестиции в образование".

Ранее в этом году свой рейтинг конкурентоспособности опубликовал Международный институт развития менеджмента (IMD), базирующийся в Швейцарии. В нем Нидерланды заняли пятое место, уступив Гонконгу, Швейцарии, Сингапуру и США.

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