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Лавров и Керри начали переговоры в Женеве

Политика Внешняя политика
9 сентября, 10:51 UTC+3 ЖЕНЕВА 9, сентября. /ТАСС
Главные темы переговоров - ситуация в Сирии и соглашение между США и Россией о борьбе с террористами
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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали переговоры в Женеве. Как и в прошлый женевский раунд (26 августа) встреча проходит в отеле "Президент Уилсон".

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Главная тема - Сирия. Основная интрига состоит в том, смогут ли стороны прийти к соглашению, предусматривающего, в частности, координацию в борьбе с террористами.

Кроме того, речь зайдет о расширении гуманитарного доступа, особенно вокруг Алеппо, запуске межсирийского политического процесса. Главы внешнеполитических ведомств, возможно, обсудят также ситуацию на Украине, вопросы двусторонней повестки дня.

Накануне по прибытию в Женеву Сергей Лавров провел встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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