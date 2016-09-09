Лавров и Керри начали переговоры в Женеве

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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начали переговоры в Женеве. Как и в прошлый женевский раунд (26 августа) встреча проходит в отеле "Президент Уилсон".
Главная тема - Сирия. Основная интрига состоит в том, смогут ли стороны прийти к соглашению, предусматривающего, в частности, координацию в борьбе с террористами.
Кроме того, речь зайдет о расширении гуманитарного доступа, особенно вокруг Алеппо, запуске межсирийского политического процесса. Главы внешнеполитических ведомств, возможно, обсудят также ситуацию на Украине, вопросы двусторонней повестки дня.
Накануне по прибытию в Женеву Сергей Лавров провел встречу со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.